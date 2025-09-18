Συνέπεια και σταθερότητα

Με καθυστέρηση αλλά... εκκωφαντικά, ο Απόλλωνας έκανε ποδαρικό στο «Στέλιος Κυριακίδης», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι παρών και έτοιμος για μια νέα αρχή. Σε ένα κομβικής σημασίας παιχνίδι, οι κυανόλευκοι επιβεβαίωσαν την ποιότητά τους και επαναφέραν την αισιοδοξία στις τάξεις των οπαδών τους. Το επόμενο βήμα; Να συνεχίσουν από εκεί που εμείναν και την προσεχή αγωνιστική, στην οποία φιλοξενούν την Ένωση στο «Alphamega Stadium» (21/09, 19:00).

Η πειθαρχημένη εμφάνιση στην Πάφο είναι αυτή που πρέπει να δείξει τον δρόμο, με τον Απόλλωνα να διαθέτει όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσει με αξιώσεις τους στόχους του. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η συνέπεια και η σταθερότητα, καθώς μόνο έτσι θα έρθει η καθιέρωση στα ψηλά. Στα συν για τον Αυγουστή είναι πως αρκετοί παίκτες ανεβάζουν στροφές και πλησιάζουν το επιθυμητό στάδιο ετοιμότητας. Μοναδική απουσία είναι ο Βέισμπεκ ο οποίος θα εκτίσει την ποινή της κόκκινης κάρτας που πήρε κόντρα στην Πάφο.