Απάντηση ΚΟΚ στην Ομόνοια: «Ανακριβείς ισχυρισμοί, λανθασμένες εντυπώσεις»

Τη δική της απάντηση έδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) στην πρόσφατη ανακοίνωση του Σωματείου Ομόνοια, με την οποία γινόταν λόγος για «μεθοδεύσεις» και «σκοπιμότητες» που απέκλεισαν την ομάδα από τη Β1 Κατηγορία.

Η ΚΟΚ, με επίσημη τοποθέτηση, κάνει λόγο για ανακριβείς ισχυρισμούς που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και παραθέτει αναλυτικά τις θέσεις της:

Aναλυτικά:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καλαθοσφαιριστές, τα σωματεία και τους φιλάθλους, κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια επί της πρόσφατης ανακοίνωσης του Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας, η οποία περιέχει σειρά από ανακριβείς ισχυρισμούς και δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.

1. Για την περίοδο Οκτώβριος 2023

Σε αντίθεση με όσα αναφέρει το Σωματείο, η ίδια η ΟΜΟΝΟΙΑ, με επίσημη επιστολή της ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, είχε ενημερώσει την ΚΟΚ ότι δεν θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Β1 Κατηγορίας, καθώς δεν κατέστη δυνατό να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα, αντάξια της ιστορίας της. Το περιεχόμενο της επιστολής διαψεύδει τον σημερινό ισχυρισμό ότι απλώς υπήρξε «πρόβλημα της τελευταίας στιγμής» και ότι «ουδέποτε ανεστάλη η λειτουργία του τμήματος». Να σημειωθεί ότι η Ομόνοια συμμετείχε  κανονικά στην κλήρωση με την παρουσία διοικητικού παράγοντα της.

2. Για την εγγραφή στη Β1 την περίοδο 2025-26

Η ΚΟΚ ακολούθησε αυστηρά τον κανονισμό συμμετοχής. Η μη συμμετοχή μιας ομάδας για αγωνιστική περίοδο οδηγεί, βάσει κανονισμών, σε απώλεια του δικαιώματος διατήρησης θέσης στην ίδια κατηγορία. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ ότι για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 δικαιούται συμμετοχή στη Β2 Κατηγορία. Από την επιστολή απόσυρσης της ομάδας το 2023, κανένα μέλος του ΔΣ της Ομόνοιας ή διοικητικός παράγοντας δεν έχει ζητήσει συνάντηση με την Ομοσπονδία, ούτως ώστε να συζητήσουν ή να επεξηγήσουν το πλάνο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

3. Για τις διαδικασίες wild card

Η χορήγηση wild card αποτελεί εξαίρεση και εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται με διαφάνεια από την Ομοσπονδία. Η ΟΜΟΝΟΙΑ, παρά τις προτάσεις της, δεν πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής στη Β1. Ως εκ τούτου της δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στη Β2, όπως άλλωστε προνοείται και από τους κανονισμούς, ώστε να επανενταχθεί ομαλά στα πρωταθλήματα.

4. Για το ζήτημα των ακαδημιών

Η ΚΟΚ αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης και λειτουργίας ακαδημιών και ενθαρρύνει τα σωματεία να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων αθλητών. Ωστόσο, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κανένα αγωνιστικό/ αναπτυξιακό τμήμα της Ομόνοιας στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ.

Επίσης, ενημερώνουμε πως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το σωματείο Απόλλων Γερίου που να αναφέρεται σε αίτημα για συνεργασία με την Ομόνοια. Ενημερώνουμε παράλληλα πως μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας καλαθοσφαιριστής ή καλαθοσφαιρίστρια που να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ομοσπονδίας ως αθλητής/αθλήτρια της Ομόνοιας.

5. Διασφάλιση αξιοπιστίας πρωταθλημάτων

Η ΚΟΚ οφείλει να προστατεύει την ισονομία και τη διαφάνεια στις διοργανώσεις της. Η τήρηση των κανονισμών είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων και την ίση μεταχείριση όλων των σωματείων.

Η ΚΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε αναφορά σε «μεθοδεύσεις» και «εκδικητική μεταχείριση». Αντιθέτως, σε κάθε στάδιο επιδιώχθηκε η επικοινωνία με το Σωματείο και η εξεύρεση λύσης εντός των κανονισμών.

Η πόρτα της Ομοσπονδίας παραμένει ανοιχτή για την ΟΜΟΝΟΙΑ, όπως και για κάθε σωματείο που επιθυμεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος, με τρόπο που διασφαλίζει ισοτιμία και σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες.

Η Ομοσπονδία δεν θα επανέλθει με άλλη τοποθέτηση επί του θέματος».

Διαβαστε ακομη