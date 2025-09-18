Αυτά θέλει η Ομόνοια για να πει το «ναι» για τον Λοΐζου!

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν υπήρξε νέα πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, εκτός από εκείνη το πρωινό της Τετάρτης, παρόλο που γράφονται συνεχώς πράγματα στο Ισραήλ.

Τα πλείστα δημοσιεύματα μάλιστα εμπεριέχουν ανακρίβιες όπως και τα ποσά στα οποία αναφέρονται οι Ισραηλινοί.

Επίσης, ο τρόπος αποπληρωμής ενδεχόμενης μεταγραφής του νεαρού άσου, δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Από την στιγμή που ο παίκτης επιμένει να θέλει να αποχωρήσει, είναι λογικό και η Ομόνοια να μπει στη διαδικασία πώλησης. Έχει τις δικές της απαιτήσεις οι οποίες είναι κοντά στο 1 εκ. ευρώ και απέχει από αυτήν που έκαναν οι Ισραηλινοί.

Εάν η Χάποελ θέλει τον παίκτη, θα πρέπει να ικανοποιήσει τα «θέλω» της Ομόνοιας. Τόσο ως προς το ποσό όσο και στον τρόπο αποπληρωμής.

Θυμίζουμε πως η μεταγραφική περίοδος στο Ισραήλ ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα.