Ανατριχιαστικό μήνυμα σε Πραστίτη από φίλο της Ανόρθωσης που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Δημοσιευτηκε:

Μήνυμα ζωής από φίλο της Ανόρθωσης

Ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό μήνυμα από φίλο της Ανόρθωσης που παλεύει με τον καρκίνο, μοιράστηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ο πρόεδρος της ομάδας, Κυριάκος Πραστίτης.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση και το μήνυμα: 

Τρίτη 16/09/2025

Ώρα 21:18 δέχομαι κλήση την οποία δεν πρόλαβα να απαντήσω.

Μερικά λεπτά αργότερα έρχεται μήνυμα. Το διαβάζω και όσο έφτανα στο τέλος αντιλαμβάνομαι για ακόμα μια φορά το μέγεθος της ευθύνης να είσαι Πρόεδρος αυτού του Συλλόγου.

“Παρότι τραβώ τον μεγάλο μου γολγοθά γιατί έχω καρκίνο είναι το όνειρο μου να δω ξανά το μεγαλείο της μεγάλης Κυρίας”.

Δεν μουρμούρισε γιατί δεν υπάρχει επενδυτής.

Δεν μουρμούρισε γιατί η Μεγάλη του Κυρίας ξεκίνησε στραβά το πρωτάθλημα.

Δεν μουρμούρισε και δεν είπε μα “πόσα αυτός ο κόσμος;”

Με ένα μόνο μήνυμα έγραψε όλα όσα αντιπροσωπεύει αυτός ο Σύλλογος, αυτός ο κόσμος που κάνει το κάθε εμπόδιο να φαντάζει μικρό μπροστά του.

Κύριε Γ…θα τα καταφέρουμε και αν δεν τα καταφέρουμε θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.

Υ.Γ. Καλή ανάρρωση και θα βρεθούμε σίγουρα όταν επιστρέψετε από το εξωτερικό με τη βοήθεια του Θεού, γιατί αυτή η Μεγάλη Κυρία χρειάζεται δίπλα της στρατιώτες σαν εσάς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

