Sport1: «Η Ομόνοια ζητά 1.5 εκ. ευρώ για Λοΐζου»

Σύμφωνα με το Sport1, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε εξέλιξη με την Ομόνοια να ζητά το ποσό του 1.5 ευρώ για την παραχώρηση του διεθνούς επιθετικού.

Αυτό που σημειώνουν δε είναι πως η Χάποελ δεν είναι διατεθημένη να το δώσει.

Αναλυτικά όσα γράφουν:

«Ο κυπριακός σύλλογος απαιτεί τώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον Λοΐζο Λοΐζου, αλλά η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν αναμένεται να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή. Ο κυπριακός σύλλογος δεν βιάζεται να τον πουλήσει φθηνά. Τις τελευταίες ημέρες, οι Κύπριοι έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον μέσο, ​​με αποτέλεσμα τα πράγματα να καθυστερούν, αφού αρχικά ζητούσαν λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. Από σήμερα το πρωί (Πέμπτη), η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει αυξήσει την προσφορά της, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές και δεν είναι σαφές εάν και πότε τα μέρη θα καταλήξουν σε συμφωνία, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να μην καταβάλλει το ποσό που θέλει η Ομόνοια»