Αυτοί θα σφυρίξουν τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Σάββα Γιώργος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
19:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Εθνικού Άχνας
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
ΑVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης