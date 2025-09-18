Αυτοί θα σφυρίξουν τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 

 

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

 

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

 

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

 

VAR: Σολωμού Δημήτρης

 

AVAR: Σάββα Γιώργος

 

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

19:00 Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση Αμμοχώστου   

 

Στάδιο: Εθνικού Άχνας   

 

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

 

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

 

VAR: Κώστα Ροβέρτος

 

AVAR: Πέτρου Πέτρος

 

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

 

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου

 

Στάδιο:  Αλφαμέγα

 

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πουτίδης Γιώργος

 

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

 

VAR: Σολωμού Δημήτρης

 

AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

 

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC

 

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»           

 

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

 

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

 

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

 

ΑVAR: Σωκράτους Κυριάκος

 

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

 

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

 

Στάδιο:  ΓΣΠ

 

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

 

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

 

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

 

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία 

 

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού

 

Στάδιο: ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ

 

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

 

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

 

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

 

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

 

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

 

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

