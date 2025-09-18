Η απάντηση του Ρεμπρόφ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Αυτά είναι όλα φήμες»

Τη δική του θέση γύρω απ’ τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες πως είναι στους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού για τον πάγκο του, κατέθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας, Σεργκέι Ρεμπρόφ, διαψεύδοντας πως βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα είπε ο 51χρονος τεχνικός στο «ukrfootbuaall.ua»:

-Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

-Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ