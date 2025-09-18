ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σολάρι για ΑΕΛ: «Έχει φανατικό κόσμο και πάθος – Θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν»

Ο προπονητής της Γοδόι Κρους, και πρώην παίκτης του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ Εστεμπάν Σολάρι, μίλησε στο Clarosports και αναφέρθηκε στην ΑΕΛ με αφορμή τη μεταγραφή του Οτσόα στην ομάδα της Λεμεσού.

Ο Αργεντινός σκιαγράφησε την εικόνα του συλλόγου, τονίζοντας το πάθος που χαρακτηρίζει την ΑΕΛ, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια:

Αναλυτικά:

«Δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση σήμερα η ΑΕΛ, αλλά θέλουν να επιστρέψουν… όπως ήταν κάποτε. Είναι ένας σύλλογος με πολύ, πολύ φανατικούς ανθρώπους, με πολύ πάθος για το ποδόσφαιρο. Ο Απόλλωνας είναι ο αντίπαλός τους στο ντέρμπι της πόλης.»

Συμπλήρωσε επίσης:

«Η ΑΕΛ, που κάποτε ήταν μέσα στις 3-4 κορυφαίες ομάδες, τώρα βρίσκεται ανάμεσα στις 6-8 πρώτες. Είναι λίγο πιο πίσω, αλλά πάντα παραμένει μια ομάδα με παθιασμένο κόσμο. Πλέον προσπαθούν να χτίσουν κάτι ανταγωνιστικό, αν και δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά τα τελευταία χρόνια.»

 

