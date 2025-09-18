Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως θέληση

Η εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ Κύπρου και Βραζιλίας αλλά και κάποια άλλα ζητήματα, στα οποία δεν κάνει αναφορά, είναι τα εμπόδια που καθυστερούν την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ ΑΠΟΕΛ και F8. Η βραζιλιάνικη εταιρεία έδωσε… φως με ανακοίνωσή της, για το πού βρίσκεται η διαδικασία εισχώρησης στον ΑΠΟΕΛ, σημειώνοντας πως «ευελπιστεί να επιλυθούν σύντομα οι νομικές διαφορές και να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του σημαντικού και φιλόδοξου έργου». Αφού αρχικά γίνεται ένα ιστορικό για την εμπλοκή της F8, στη συνέχεια σημειώνεται πως στόχος είναι η επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας. Επισημαίνεται δε ότι ο Φερνάντο Αλμέιδα, που διορίστηκε από τα δύο μέρη, είχε πλήρη αυτονομία από τον Πρόδρομο Πετρίδη και να λαμβάνει αποφάσεις στον σύλλογο και ιδιαίτερα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Πλέον ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αναμένει με αγωνία τα επόμενα βήματα και κατά πόσο τα εμπόδια θα ξεπεραστούν και θα επέλθει συμφωνία, για την οποία υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πάμπλο Γκαρσία προετοιμάζει την ομάδα του για την εκτός έδρας μάχη με τον Ακρίτα (Σάββατο, 19:00) χωρίς προβλήματα και αυτό του δίνει ευελιξία κινήσεων.