ΒΙΝΤΕΟ: Νέα πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης: Στόχος τα 1.911.000 ευρώ

Ανακοίνωση από την Ανόρθωση - Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τα 1.911.000 ευρώ

Αναλυτικά: 

Φίλες και φίλοι Ανορθωσιάτες,Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Η Ανόρθωση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι το οποίο θα καθορίσει ακόμη και την ύπαρξη της, αλλά εμείς, η μεγάλη οικογένεια της, δεν φοβόμαστε ποτέ τις δυσκολίες! 

Μετά τις εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης και την εντολή των μελών της η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δεν είναι απλά μια οικονομική λύση, είναι η απάντηση στον αγώνα που έχουμε να δώσουμε όλοι μαζί, σαν μία γροθιά, για τη σωτηρία της ομάδας μας! Στόχος τα 1.911.000 ευρώ. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φαίνεται τεράστιος, αλλά για μας, τον μεγάλο κόσμο της Ανόρθωσης, είναι απλά μια ακόμα πρόκληση.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πρότειναν ιδέες, έδωσαν λύσεις και ακούστηκαν εισηγήσεις. 2000 άτομα με συνεισφορά από 500 ευρώ, 1000 άτομα να συνεισφέρουν από 1 000 ευρώ, μερικές από αυτές. Ξέρουμε όμως ότι ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρει το δικό του κομμάτι για να βγάλουμε την ομάδα από το αδιέξοδο. 

Ο κάθε φίλος, η κάθε φίλη της Ανόρθωσης, μπορεί να κάνει τη διαφορά και είναι ώρα να δράσουμε για ακόμα μια φορά άμεσα και αποφασιστικά. Να σηκώσουμε τα μανίκια και να φέρουμε την αλλαγή.Δεν υπάρχουν «δεν μπορώ» και «δε θα τα καταφέρουμε». Τα καταφέραμε το 1974 όταν χάσαμε τα πάντα και θα τα καταφέρουμε και σήμερα.Γιατί είμαστε η Ανόρθωση και Ανόρθωση είναι ο κόσμος της, τα μέλη της, οι φίλοι της και όλα αυτά που την κρατάνε ζωντανή!

Όλοι μαζί λοιπόν, διοίκηση, μέλη, κόσμος, τεχνική ηγεσία, ποδοσφαιριστές, ενωμένοι με έναν σκοπό. Να σώσουμε την ομάδα μας οικονομικά και αγωνιστικά!Δεν είμαστε μόνοι, δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι.

Όλοι μαζί, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!Ανορθωσιάτες, είναι η ώρα να δείξουμε τι σημαίνει πραγματικά να είμαστε οικογένεια. Είναι η ώρα το όνομα του καθενός να παραμείνει στην ιστορία. Κανείς δεν περισσεύει και η Ανόρθωση δεν θα πέσει ποτέ γιατί στέκονται δίπλα της Πρόσφυγες, την προστατεύουν Μαχητές και την κρατάνε ζωντανή Αγωνιστές! Μπείτε στην πλατφόρμα https://denlygisame.com

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

