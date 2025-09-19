Με το δεξί η Μπάρτσα, με υπογραφή Ράσφορντ και... ρεκόρ για Χάλαντ!

Ήταν... Μπαρτσελόνα στο δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησε με το δεξί στη League Phase του Champions League!

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μάρκους Ράσφορντ οι Καταλανοί επικράτησαν με σκορ 2-1 της Νιούκαστλ στο «St James Park» και έκανε ιδανική εκκίνηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο απίστευτος Χάαλαντ και το ντεμπούτο Ιωαννίδη

Πάνε 18 χρόνια από τότε που ο Ρούουντ Φαν Νιστελρόι είχε χρειαστεί 62 αγώνες στο Champions League για να φτάσει το ορόσημο των 50 γκολ. Ήταν ένα άτυπο ρεκόρ που έμενε ακατάρριπτο, ακόμα και μετά την έλευση των «ημίθεων» Μέσι και Ρονάλντο. Μέχρι που εμφανίστηκε η... μηχανή των γκολ που λέγεται Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στη νίκη 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νάπολι, στην πρεμιέρα της League Phase και έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League. Πόσους αγώνες χρειάστηκε: μόλις... 49! Δηλαδή έχει κατά μέσο όρο παραπάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι.

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ «ξέσπασε» μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο β΄ ημίχρονο, όταν πέτυχε τα τρία από τα τέσσερα γκολ της στο 4-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι. Η πρωταθλήτρια Καζακστάν κατέβηκε στο ματς χωρίς τον πρώτο και τον δεύτερο τερματοφύλακά της κι έτσι στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» με δύο 18χρονους (2007). Μάλιστα ο βασικός, Σερκάν Καλμούρζα απέκρουσε και πέναλτι του Χιούλμαντ στο 22΄. Ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος αντικατέστησε τον Σουάρες στο 61΄. Αντίθετα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και θα πρέπει να περιμένει για το δικό του ντεμπούτο.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη, που συνέτριψε 5-1 τη Γαλατασαράι των μεγάλων αστεριών. Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Νιούκαστλ με μεγάλο πρωταγωνιστή έναν Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ που πέτυχε δύο υπέροχα γκολ.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη ισοφάρισε την πιο ευρεία νίκη της 1ης αγωνιστικής έως τώρα (το 4-0 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Αταλάντα) συντρίβοντας τη Μονακό στο «Γιαν Μπρεϊντέλ», ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, εκ των προσεχών αντιπάλων του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, μάλιστα, ήταν ο μοιραίος παίκτης των Δανών, καθώς στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Οι Βέλγοι, με τον Τζόλη στο αρχικό σχήμα, «καθάρισαν» με το «τρίποντο» μέσα σε 11 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο, όταν και προηγήθηκαν με 3-0. Ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν σκόραρε, αλλά ήταν από τους κορυφαίους των νικητών, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον αρχηγό τους, Χανς Βανάκεν, με γκολ και ασίστ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ) Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά) Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ) Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί) Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ) Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2 (23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ) Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0 (3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος) Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1 (20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ) Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε) Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 (43΄, 47΄ Τιράμ) Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1 (32' Τρεσόλντι, 39' Ονιεντίκα, 43' Βανάκεν, 75' Ντιακόν - 90+1΄ Φάτι) Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2 (9' Λάρσον, 87' Ρόμπερτ - 82' Γκριμάλντο, 90'+1 αυτ. Χατζηδιάκος) Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0 (56΄ Χάαλαντ, 56΄ Ντοκού) Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1 (37΄αυτ. Σάντσες, 45+2΄ Ουζούν Τζαν, 45+4΄, 66΄ Μπούρκαρντ, 75΄ Κνάουφ - 8΄ Γιουνούς) Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-0 (44΄,65΄ Τρινκάο, 66΄ Άλισον Σάντος, 68΄ Κουέντα) Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2 (90΄ Γκόρντον - 58΄,67΄ Ράσφορντ)