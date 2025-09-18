Επέστρεψε στην κορυφή του ακοντισμού μετά από 13 χρόνια ο Γουόλκοτ

«Χρυσός» στον ακοντισμό ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο ο Κερσόν Γουόλκοτ. Ο πρωταθλητής ρίψεων από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έριξε βολή στα 88,16 στην τέταρτη προσπάθεια του και σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση, επιστρέφοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και διαψεύδοντας τα προγνωστικά της ημέρας.

Έτσι, άφησε δεύτερο τον δυο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή κι «ασημένιο» Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, τον Άντερσον Πίτερς από τη Γρενάδα, ο οποίος προπορευόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή από τη δεύτερη βολή του, 87,38, ωστόσο αυτή αποδείχτηκε πως δεν του ήταν αρκετή.

Τρίτος έμεινε ο Αμερικανός Κέρτις Τόμπσον με 86, 67 από τη δεύτερη προσπάθεια του.