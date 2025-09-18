ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρτι για την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη, «κηδεία» για Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου!

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 4-1 της Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη είδε τη Λεβερκούζεν να της κλέβει το τρίποντο στις καθυστερήσεις (2-2) με αυτογκόλ του Παντελή Χατζηδιάκου.

Εμφατική πρεμιέρα για την Κλαμπ Μπριζ στη League Phase του Champions League. Με τον Χρήστο Τζόλη βασικό και αναντικατάστατο, οι Βέλγοι έστησαν πάρτι με καλεσμένη τη Μονακό, διαλύοντάς την με σκορ 4-1.

Η Μπριζ ήταν κυριαρχική και είχε εκπληκτική εικόνα. Στο πρώτο μέρος οι τελικές ήταν 17-1, με τον Τζόλη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 4’ και στα… καπάκια οι φιλοξενούμενοι να κερδίζουν πέναλτι. Ο Μινιολέ έβγαλε την εκτέλεση του Ακλιούς στο 10’ στη μοναδική τελική των Μονεγάσκων, ενώ λίγα λεπτά μετά ο κίπερ της Μπριζ αποχώρησε με τραυματίας. Παρόλα αυτά, τη δουλειά του την είχε κάνει!

 

Από εκεί και έπειτα, το γήπεδο άρχισε να γέρνει και η μία τελική να διαδέχεται την άλλη. Μέχρι να έρθει ένα εκρηκτικό εντεκάλεπτο όπου οι γηπεδούχοι σκόραραν τρεις φορές. Ο Βανάκεν έφτιαξε το 1-0 του Τρεσόλντι στο 32’, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Ονιεντίκα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Με τον Βανάκεν από δημιουργός να γίνεται σκόρερ για το 3-0 στο 43’.

Ο Ντιακόν στο 74’ ξεχείλωσε το σκορ, με τη Μονακό να καταφέρνει να βάλει το γκολ της τιμής στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Μιναμίνο έστρωσε και ο Φάτι εκτέλεσε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ (4-1).

Από την άλλη η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, εκ των προσεχών αντιπάλων του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. 

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, μάλιστα, ήταν ο μοιραίος παίκτης των Δανών, καθώς στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Οι Βέλγοι, με τον Τζόλη στο αρχικό σχήμα, «καθάρισαν» με το «τρίποντο» μέσα σε 11 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο, όταν και προηγήθηκαν με 3-0. Ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν σκόραρε, αλλά ήταν από τους κορυφαίους των νικητών, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον αρχηγό τους, Χανς Βανάκεν, με γκολ και ασίστ.  

 

 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

 

 


Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)        0-2
(72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)
 
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)   1-3
(90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)           2-1
(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)     2-3
(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)         4-4
(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ 
Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)  

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)               1-0
(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)                 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)    2-2
(23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)         4-0
(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ 
Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)         3-1
(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)     3-2
(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)                    0-2
(43΄, 47΄ Τιράμ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)                     4-0
(32' Τρεσόλντι, 39' Ονιεντίκα, 43' Βανάκεν, 75' Ντιακόν)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)           2-2
(9' Λάρσον, 87' Ρόμπερτ - 82' Γκριμάλντο, 90'+1 αυτ. Χατζηδιάκος)
 
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)          22:00
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)     22:00
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν)      22:00
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)          22:00

 

