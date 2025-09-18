H ισοπέδωση δεν βοηθά…

Αποτέλεσμα ήταν να χαθούν πέντε βαθμοί, με την ισοπαλία εντός έδρας κόντρα στον Εθνικό Άχνας να φέρνει μεγαλύτερη μουρμούρα, κυρίως για τον προπονητή Πάολο Τραμετσάνι. Με μία… βόλτα στα γαλαζοκίτρινα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνει κανείς τον προβληματισμό. Αυτό που δεν βοηθάει είναι η ισοπέδωση. Άλλωστε μιλάμε για μία ομάδα που άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ της και χρειάζεται τον χρόνο της. Και ο στόχος δεν είναι ο τίτλος αλλά η είσοδος στην εξάδα με φόντο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Και επιβάλλεται άπαντες να δείξουν αυτοσυγκράτηση, ακόμη και αν το αποτέλεσμα του επερχόμενου παιχνιδιού, που είναι με την Ομόνοια (22/09) στο ΓΣΠ, δεν είναι το επιθυμητό. Σίγουρα θα πάει για το διπλό που θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα. Εντούτοις ο δρόμος είναι μακρύς και κλειδί είναι η στήριξη και η αποφόρτιση των παικτών από την πίεση.