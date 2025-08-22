Με το δεξί η ΑΕΛ, πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν

Η ΑΕΛ με την… καλοκαιρινή αύρα που δημιούργησε προσδοκίες για σπουδαία πράγματα τη νέα χρονιά, έκανε ιδανική αρχή προς τον σκοπό αυτό κερδίζοντας στον πρώτο αγώνα της σεζόν στη Cyprus League by Stoiximan με 2-0 τον Ολυμπιακό στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Mεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα της Λεμεσού ο Φέριερ ο οποίος ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στο άνοιγμα του σκορ, ενώ πέτυχε ένα εξαίσιο δεύτερο τέρμα, ενώ μερίδιο στη νίκη δικαιούται και ο Μπράγκα που απέκρουσε πέναλτι διορθώνοντας δικός του λάθος.

Οι μαυροπράσινοι πάλεψαν αξιόμαχα, είχαν τις δικές τους ευκαιρίες, όμως δεν μετουσιώθηκαν σε κάτι καλό.

Το ματς

Το συγκρότημα του Πάολο Τραμετσάνι, ο οποίος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ΑΕΛ, ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στην πρώτη της αξιόλογη ευκαιρία, όταν στο 21’ μετά από σέντρα του Κονσεϊσάο, η μπάλα βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής όπου ο Φεριέρ έπεσε για κεφαλιά ψαράκι με την μπάλα να βρίσκει στον Μπακαδήμα και να καταλήγει στα δίχτυα.

Ο ίδιος παίκτης στο 29’ άγγιξε ένα δεύτερο γκολ, όμως το πλασέ του έδιωξε με τα ακροδάχτυλα ο Ταλιχμανίδης, ενώ στο επόμενο ένα μακρινό σουτ από τον Μπαρμπόσα έφερε απόκρουση από τον Μπράγκα. Οκτώ λεπτά αργότερα η ΑΕΛ διπλασίασε τα τέρματά της, όταν από λάθος διώξιμο από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ο Κέλερ κατέβασε τη μπάλα με το κεφάλι και ο Φέριερ με πανέξυπνο τρόπο από μακριά την έστειλε να απαπαυτεί στα δίχτυα για να γίνει το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ επιχείρησε να κάνει περισσότερο διαχείριση του υπέρ της αποτελέσματος και τον Ολυμπιακό να ψάχνει τους τρόπους να επανέλθει στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους. Μπορούσε να μειώσει στο σκορ στο 64’ όταν η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα έπειτα από υπόδειξη παράβασης κατά του Μπράγκα που στην προσπάθεια να διώξει βρήκε στο πρόσωπο αντίπαλο. Ο πορτιέρε των γηπεδούχων κατάφερε να διορθώσει το λάθος του αποκρούοντας την εκτέλεση του Βιεϊρά, κρατώντας το προβάδισμα των δυο γκολ για την ομάδα του. Μάλιστα, αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Tέλος παιχνιδιού

64'- XAMENO ΠΕΝΑΛΤΙ. Ο Μπράγκα πέφτει σωστά και κόβει την απόκρουση του Βιεϊρά

63' - Δίνεται πέναλτι για τον Ολυμπιακό, ο Μπράγκα βρήκε με γροθιά στον Μπακαδήμα ,στο πρόσωπο στην προσπάθεια να διώξει τη μπάλα

48' - Σουτ από τον Σινγκ, πάει έξω η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

38'- ΓΚΟΛ. 2-0. Με ένα γκολ του Φεριέρ η ΑΕΛ διπλασιάζει τα τέρματα της. Μετά από διώξιμο του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ο Κέλερ με κεφάλι σταμάτησε την πορεία της μπάλας που έφθασε στον Φεριέρ που με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την έστειλε να αναπαυτεί στα δίχτυα

32' - Απειλεί ο Ολυμπιακός με τον Μπράγκα να πέφτει και να αποκρούει το πλασαριστό σουτ του Στεφάνου

30'- Mακρινό σουτ από τον Μπαρμπόσα, με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει τη μπάλα ο Μπράγκα

29'- Mεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ που αγγίζει το δεύτερο γκολ, ο Μακρής πέρασε στον Φεριέρ που έκανε το σουτ με τον Ταλιχμανίδη να διώχνει με τα ακροδάχτυλα τη μπάλα

21' - ΓΚΟΛ. 1-0. Πρώτο γκολ στη χρονιά με τον Φεριέρ, έπειτα από σέντρα του Κονσεϊσάο, να τη σπρώχνει στα δίχτυα. Φαίνεται να χτύπησε η μπάλα και στον Μπακαδήμα

15' - Aνεβάζει ρυθμούς η ΑΕΛ και με επικίνδυνες σέντρες προσπαθεί να διασπάσει την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού

13' - Πρώτη επιθετική προσπάθεια της ΑΕΛ, η κεφαλιά του Μπογκτάν πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

5' - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ζοάο Μάριο έπιασε την κεφαλιά με τον Μπράγκα να απογειώνεται και να διώχνει με γροθιές σε νέο κόρνερ

1' - Πρώτο σφύριγμα στο παιχνίδι

ΑΕΛ: Μπράγκα, Φιλιώτης, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Σόκε, Γκλάβσιτς, Σινγκ (89' Νταβόρ), Μακρής (66' Φορεστιέρι), Φεριέρ (81' Mιλοσάβλιεβιτς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Μπακαδήμας (73'Eυτυχίδης), Μπαρμπόσα, Τόσκα, Στεφάνου (46' Ίντζια), Τζεπάρ, (73' Μπράντονιτς) Ταβάρες (46' Κονομής), Χρίστου (56' Καλογήρου), Βιεϊρα, Ζοάο Μάριο, Ενρίκε

ΣΚΟΡΕΡ: 21'αυτ. Μπακαδήμας / 38' Φεριέρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 57' Μακρής, 63' Μπράγκα, 70' Παναγιώτου, 75' Φορεστιέρι, 84' Στεφάνοβιτς / 20' Ενρίκε, 76' Κονομής

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος