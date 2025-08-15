ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κύπρος, η Ισπανία και οι δέκα εθνικότητες

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η Κύπρος, η Ισπανία και οι δέκα εθνικότητες

Το απρόσμενο διαζύγιο με τον Λιάσο Λουκά στην Ε.Ν.Ύψωνα και η επιλογή της νεοφώτιστης ομάδας για αλλαγή προπονητή, άλλαξε τον... χάρτη στους πάγκους. Οι Κύπριοι έκαναν... κουμάντο, αλλά τώρα υπάρχει ισοπαλία με τους Ισπανούς. Οι Σωφρόνης Αυγουστή (Απόλλων), Μαρίνος Σατσιάς (Ομόνοια Αραδίππου) και Αλέξης Γαρπόζης κρατούν ψηλά την κυπριακή σημαία, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι Ισπανοί με τον  Χουάν Κάρλος Καρσέδο (Πάφος FC), Ιμανόλ Ιδιάκεθ (ΑΕΚ) και Χόακιν Γκόμεθ (Ανόρθωση).

Από εκεί και πέρα, το παζλ αποτελείται από άλλες οκτώ εθνικότητες. Σύνολο δέκα. Έχουμε και λέμε: Χένινγκ Μπεργκ (Ομόνοια/Νορβηγία), Πάμπλο Γκαρσία (ΑΠΟΕΛ/Ουρουγουάη), Πάολο Τραμετσάνι (ΑΕΛ/Ιταλία), Ούγκο Μαρτίνς (Εθνικός/Πορτογαλία), Άρτζομ Ράτζκοφ (Άρης/Λευκορωσία), Γιώργος Κωστής (Ολυμπιακός/Ελλάδα), Νταμίρ Κάναντι (Ένωση/Αυστρία), Τσέντομιρ Γιανέφσκι (Ε.Ν. Ύψωνα/Βόρεια Μακεδονία)

