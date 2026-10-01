ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όπως τότε που ξεκίνησε ο Λοσάδα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σημαντικό για τον Απόλλωνα να ξεκινήσει ένα νικηφόρο σερί, όπως στα αρχικά στάδια της θητείας του Ερνάν Λοσάδα

Ο Απόλλωνας είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν γευτεί την πικρή γεύση της ήττας, όμως παράλληλα στην ομάδα της Λεμεσού θα ήθελαν να είχαν περισσότερες νίκες. Θυμίζουμε ότι επικράτησαν με 3-1 της Ανόρθωσης, ενώ έφεραν ισοπαλίες με Άρη (2-2), Ομόνοια (0-0) και ΑΠΟΕΛ (2-2).

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, το συγκρότημα της Λεμεσού θα αντιμετωπίσει την Krasava Ε.Ν.Υ., με την επιδίωξη να αρχίσουν ένα σερί όπως τότε που πρωτοκάθισε στον πάγκο ο Ερνάν Λοσάδα. Η ομάδα του Ύψωνα ήταν η πρώτη αντίπαλος του 44χρονου τεχνικού στον πάγκο του Απόλλωνα και κερδίζοντας την, ξεκίνησε ένα απίστευτο αήττητο σερί.

Τότε ο Απόλλωνας είχε πετύχει 11 συνεχόμενες νίκες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ συνολικά έφθασε τα 16 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα. Αποτέλεσμα της αντεπίθεσης ήταν ο Απόλλωνας να ξεφύγει από τα σενάρια του β’ γκρουπ και διεκδίκησε με αξιώσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος – που εν τέλει πήρε – και έφθασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου.

Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας, που το ερχόμενο Σάββατο (03/10) θα δώσει φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ, μετά το ματς με την Krasava EΝΥ, εντός Οκτωβρίου θα παίξει επίσης με Νέα Σαλαμίνα (εντός), Καρμιώτισσα (εκτός) και Πάφο FC (εντός).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή! (όλα τα αποτελέσματα)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Δεν άντεξε η Εθνική Ελλάδας, όμως και πάλι είναι αήττητη!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Πικρό φινάλε για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή του τροπαίου στην Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Τα όρια και η κληρονομιά της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα

Premier League

|

Category image

Για τον Άρη, για τον Παλάλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γίνεται η... δουλειά με τους Κύπριους στον ΑΠΟΕΛ;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην Πετρολίνα ΑΕΚ το Super Cup με εκπληκτικό φινάλε!

Κύπρος

|

Category image

Οι αριθμοί σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ για την 1η Οκτωβρίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Εθνική πάει απέναντι στην Αρμενία χωρίς απροόπτα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή, τα πανηγύρια και η αφιέρωση στον Άρη από τον ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Έτσι παρατάσσεται η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ το Σούπερ Καπ στο φούτσαλ μετά από 11 χρόνια!

Φούτσαλ

|

Category image

Στη λίστα για τον Ολυμπιακό ο Βάθκεθ, με ευλογίες από τον Φουστέρ

Super League

|

Category image

Δεύτερος παίκτης της Χαλ σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο, 20 ημέρες μετά

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη