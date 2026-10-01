Όπως τότε που ξεκίνησε ο Λοσάδα

Ο Απόλλωνας είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν γευτεί την πικρή γεύση της ήττας, όμως παράλληλα στην ομάδα της Λεμεσού θα ήθελαν να είχαν περισσότερες νίκες. Θυμίζουμε ότι επικράτησαν με 3-1 της Ανόρθωσης, ενώ έφεραν ισοπαλίες με Άρη (2-2), Ομόνοια (0-0) και ΑΠΟΕΛ (2-2).

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, το συγκρότημα της Λεμεσού θα αντιμετωπίσει την Krasava Ε.Ν.Υ., με την επιδίωξη να αρχίσουν ένα σερί όπως τότε που πρωτοκάθισε στον πάγκο ο Ερνάν Λοσάδα. Η ομάδα του Ύψωνα ήταν η πρώτη αντίπαλος του 44χρονου τεχνικού στον πάγκο του Απόλλωνα και κερδίζοντας την, ξεκίνησε ένα απίστευτο αήττητο σερί.

Τότε ο Απόλλωνας είχε πετύχει 11 συνεχόμενες νίκες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ συνολικά έφθασε τα 16 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα. Αποτέλεσμα της αντεπίθεσης ήταν ο Απόλλωνας να ξεφύγει από τα σενάρια του β’ γκρουπ και διεκδίκησε με αξιώσεις το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος – που εν τέλει πήρε – και έφθασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου.

Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας, που το ερχόμενο Σάββατο (03/10) θα δώσει φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ, μετά το ματς με την Krasava EΝΥ, εντός Οκτωβρίου θα παίξει επίσης με Νέα Σαλαμίνα (εντός), Καρμιώτισσα (εκτός) και Πάφο FC (εντός).