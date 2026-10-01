Πικρό φινάλε για τον Ολυμπιακό

Δύο βράδια μετά από το θρίλερ στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός έζησε ακόμη ένα θρίλερ στη Μπολόνια.

Αυτή τη φορά, οι Πειραιώτες λύγισαν, καθώς ο Μάρκους Καρ έβαλε τρίποντο στην εκπνοή για το 96-94 στην 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο πρώην παίκτης του Άρη έκλεισε το ματς με 22 πόντους και 10 ασίστ, ο Ντέρικ Άλστον πρόσθεσε 17 σε 26 λεπτά, ο Αλιού Ντιαρά έκανε τεράστια ζημιά με 18 πόντους (8/11 δίποντα) και 14 ριμπάουντ σε 25 λεπτά.

Η Βίρτους έδωσε εκπληκτική μάχη, μετά από δύο ήττες στις έδρες της Φενέρμπαχτσε και της Αρμάνι Μιλάνο και δικαιώθηκε, με 24 ασίστ για 11 λάθη και με 20 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, είχε τρεις παίκτες πάνω από τους 20 πόντους, τον εκπληκτικό Εμπάι Εντζάι (23 πόντοι, 10/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έβαλε 15 από τους 22 του στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Σάσα Βεζένκοβ (20 πόντοι, 6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές).

Οι Πειραιώτες μπήκαν στο ματς με 5/5 από την περιφέρεια, στο τέλος της βραδιάς όμως είχαν 9/27 στο τρίποντο. Πολύ θετικός ο Μπράιαντ Ντάνστον στο ντεμπούτο του στη σεζόν (6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 18:29).

Ο αγώνας

Με Κόντι, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Χολ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε καλό ρυθμό στην επίθεση, αλλά και προβλήματα στην άμυνα (15-16 στο 4′). Τα οποία δεν λύθηκαν μέχρι το τέλος της περιόδου, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους από 5/5 τρίποντα για το 33-30.

Η είσοδος του Ντάνστον, σε συνδυασμό με εκείνη του Εντζάι, βελτίωσε την άμυνα των ερυθρόλευκων, οι οποίοι έτρεξαν ένα επί μέρους 2-13 σε τέσσερα λεπτά για το 35-43 στο 14′. Η Βίρτους απάντησε με 11-0 για να περάσει μπροστά, πριν οι Πειραιώτες ανακτήσουν το προβάδισμα λίγο πριν από το ημίχρονο (49-50).

Ο Ντόρσεϊ γύρισε για το ξεκίνημα του β’ μέρους και συνέχισε να τα βάζει όλα, έφτασε τους 20 για το 58-59 στο 24′, όμως η Βίρτους δεν “μάσησε”. Απάντησε με 7-0, έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό που βρέθηκε και στο -7 (68-61) πριν ο Τζόσεφ σκοράρει δύο απίθανα καλάθια για το 70-68 στο 29′ και το δεκάλεπτο κλείσει με τους Πειραιώτες στο -5.

Με τον Εντζάι να τελειώνει θεαματικά διαδοχικές φάσεις, ο Ολυμπιακός γύρισε τούμπα το ματς στις αρχές της τέταρτης (78-82 στο 34′). Ο Σενεγαλέζος πετούσε, σκόραρε και για το 80-85 στο 35′, ξανασκόραρε για το 86-89 από την όγδοη ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έβαλε γκολ-φάουλ για το 91-92 μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ, ο Αλιού Ντιαρά απάντησε με γκολ-φάουλ για το 93-92 κι ο Μοντέρο έβαλε το λέι-απ για το 93-94 στα έξι δευτερόλεπτα.

Η τελευταία κατοχή ήταν για τη Βίρτους, ο Καρ πήρε τη μπάλα, εκτέλεσε για τρεις υπό πίεση και σκόραρε στο απόλυτο μηδέν για το τελικό 96-94.

OΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Μπελόσεβιτς, Χάτζιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-30, 49-50, 96-94

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 4η αγωνιστική η Βίρτους θα παίξει στο Μόναχο με τη Μπάγερν (8/10 στις 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Εφές (9/10 στις 21:15).

Πηγή: sport24.gr