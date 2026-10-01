Γίνεται η... δουλειά με τους Κύπριους στον ΑΠΟΕΛ;

Τονίστηκε πολλές φορές από τον ΑΠΟΕΛ η ανάγκη ώστε την τρέχουσα χρονιά η ομάδα να στηριχθεί έντονα στο κυπριακό στοιχείο. Ήταν κάτι που λεγόταν και τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν εφαρμοζόταν σε μεγάλο βαθμό. Φέτος γίνεται; Πάμε να δούμε...

Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, αν και στον αγώνα της πρεμιέρας ο ΑΠΟΕΛ δέχθηκε και πρόστιμο (3.000) – πράγμα που απεύχεται δεδομένου της οικονομικής κατάστασης -, έχοντας μόνο έναν Κύπριο στο αρχικό σχήμα, στην 4η αγωνιστική υπήρχαν τέσσερις ντόπιοι στην 11άδα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

Στο ματς της 1ης αγωνιστικής, στην ΑΕΚ Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ, στο βασικό σχήμα ήταν μονάχα ο αρχηγός Κωνσταντίνος Λαΐφης, ενώ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μπήκε ως αλλαγή ο Σταύρος Γεωργίου και στο 70’ ο Ιωάννης Αβρααμίδης ο οποίος πέτυχε και ένα πανέμορφο γκολ, το μοναδικό των γαλαζοκιτρίνων στην ήττα του ΑΠΟΕΛ από τους κιτρινοπράσινους (3-1). Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης πήρε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα γαλαζοκίτρινα και ο Γιώργος Νικόλας Αγγελόπουλος.

Από εκεί και πέρα, στα άλλα τρία παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της Λευκωσίας, ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που υπήρχαν, συμπεριλάμβανε στην ενδεκάδα τουλάχιστον δύο Κύπριους.

Απέναντι στην ΑΕΛ, τη 2η αγωνιστική, στο ΓΣΠ, αγώνα στον οποίο επιτεύχθηκε και η μοναδική νίκη (6-0), πέραν του Κωνσταντίνου Λαΐφη, φανέλα βασικού πήρε και ο Αβρααμίδης, ενώ συμμετοχή κατέγραψαν, ως αλλαγές, οι Σταύρος Γεωργίου και Μάριος Φιλιππίδης, με τον πρώτο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο στο 72’ και τον δεύτερο στις καθυστερήσεις.

Έπειτα, στο παιχνίδι που ακολούθησε, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» κόντρα στην Ανόρθωση, όπου ήρθε η ήττα 2-1, ο Ελλαδίτης τεχνικός έδωσε για δεύτερο σερί παιχνίδι την ευκαιρία στον Αβρααμίδη να αγωνιστεί ως βασικός. Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα βρέθηκε και ο Αγγελόπουλος. Έπειτα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και συγκεκριμένα στο 63’ εισήλθε στον αγώνα ο Στυλιανός Βρόντης και στο 75’ ο Σταύρος Γεωργίου.

Ο τελευταίος έκλεισε καρέ συμμετοχών, παίζοντας και στο ισόπαλο 2-2 με τον Απόλλωνα στο στάδιο «Αλφαμέγα», αυτή τη φορά όμως όχι ως αλλαγή αλλά παίρνοντας την ευκαιρία να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Σε αυτό βρέθηκαν επίσης ο Βρόντης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς οι Αγγελόπουλος και Λαΐφης που συνέθεσαν το δίδυμο στην αμυντική γραμμή.

Oι υπόλοιποι Κύπριοι

Θέση στο φετινό ΑΠΟΕΛ θα διεκδικήσουν και οι Πιέρος Σωτηρίου και Παναγιώτης Καττιρτζής, εφόσον μπορέσουν να επανέλθουν σύντομα από τους τραυματισμούς τους. Οι τερματοφύλακες Σταύρος Βωνιάτης και Σάββας Μίχος είναι αμφίβολο κατά πόσον θα πάρουν συμμετοχές, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια είναι αδύνατον, δεδομένου ότι υπάρχουν οι πρωτοκλασάτες επιλογές των Μπέλετς και Ζελένικα. Τις δικές τους ευκαιρίες περιμένουν οι Κωνσταντίνος Γιαννακού και Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης.