Μπαίνει στην... εξίσωση της ΑΕΛ και ο Τσινέντου Τζέφρι

Ένας από αυτούς που επωφελήθηκαν - θεωρητικά - από τη διακοπή είναι ο Τσινέντου Τζέφρι, ένας από τους ποδοσφαιριστές που κατηφόρισαν εντός Σεπτεμβρίου στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα είχε ανακοινωθεί από την ΑΕΛ στις 9 του μήνα, ως δανεικός για ένα χρόνο από τη ρωσική Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα. Λίγες ημέρες αργότερα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των γαλαζοκιτρίνων, για τον αγώνα με την Πάφο FC, χωρίς όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Πλέον, έχοντας κερδίσει χρόνο για την ενσωμάτωσή του στο κλίμα της ομάδας μέσω των προπονήσεων, αναμένεται σύντομα να πάρει και χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή Ούγκο Μάρτινς. Ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει το 29ο έτος της ηλικίας του (01/10/1997), αποτελεί τον ποδοσφαιριστή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της ΑΕΛ, με βάση το transfermarkt.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Μάιο κοστολογείται με 1.000.000 ευρώ και είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λεμεσού που δίνεται με εφταψήφιο νούμερο. Αισιοδοξία στην ΑΕΛ είναι ο Τζέφρι μπαίνοντας στον σχεδιασμό να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά στο σκοράρισμα.

Ο 29χρονος είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό, προτού έρθει στην ΑΕΛ είχε χάσει τη συχνή επαφή με τα δίχτυα, έτσι είναι στοίχημα και για τον ίδιο να μπορέσει να την επανακτήσει.