Έτοιμο το Τσίρειο να φιλοξενήσει ξανά ποδοσφαιρικούς αγώνες Α’ κατηγορίας!

Με ανακοίνωσή του ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ) ενημερώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για αναβάθμιση και βελτίωση στη βάση όσων απαιτήθηκαν και πλέον απομένει την απόφαση της Αρχής Αδειοδότητας, που – σύμφωνα με το φιρμάνι – θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.

Θυμίζουμε ότι το γήπεδο είχε δηλωθεί ως έδρα από την Καρμιώτισσα και την Krasava ENY.

Η ανακοίνωση:

«Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ) ενημερώνει τους φιλάθλους, τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας και το ευρύ κοινό ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλες οι εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης που απαιτήθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο του Τσιρείου Σταδίου κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της πλήρους ετοιμότητας των εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο ΓΣΟ αναμένει πλέον την απόφαση της Αρχής Αδειοδότησης, η οποία συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό το Τσίρειο Στάδιο να καταστεί διαθέσιμο για τη φιλοξενία των αγώνων των ποδοσφαιρικών ομάδων της Λεμεσού, της Καρμιώτισσας και της Κράσαβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο του 2026 μέχρι και σήμερα έχουν δαπανηθεί από τα ταμεία του ΓΣΟ πέραν των €120.000 για έργα συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Τσιρείου Αθλητικού Κέντρου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούληση του ΓΣΟ να διατηρήσει ένα ασφαλές λειτουργικό αθλητικό χώρο προς όφελος των αθλητών του ,των ομάδων που φιλοξενηθούν αλλά και των φιλάθλων.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνουν:

Πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (ΚΚΠ), με 48 κάμερες και 3 καταγραφικά πλέον σε πλήρη λειτουργία.Καθαρισμούς, επιδιορθώσεις, ελαιοχρωματισμούς και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Κερκίδα.

Εκτεταμένες αποκαταστάσεις φθορών, ρωγμών και σπασιμάτων στην Ανατολική Κερκίδα.Συντήρηση και αναβάθμιση της Αίθουσας VIP (δυτικής και ανατολικής κερκίδας).Τοποθέτηση προστατευτικών ασφαλείας και βελτίωση υποδομών πρόσβασης (ανατολική κερκίδα)Αποκατάσταση και αντικατάσταση πινακίδων εξόδου κινδύνου.

Τοποθέτηση νέας περίφραξης στο κάτω διάζωμα της Ανατολικής Κερκίδας.Αποκατάσταση του συστήματος ποτίσματος του αγωνιστικού χώρου.Βελτιωτικές εργασίες στον χώρο αποδυτηρίων, στην αίθουσα διαιτητών και στην αίθουσα δημοσιογραφικών διασκέψεων.Εκπόνηση και επικαιροποίηση Σχεδίου Εκκένωσης Σταδίου.Αποκατάσταση τηλεπικοινωνιακών, διαδικτυακών και οπτικοακουστικών συστημάτων.

Εργασίες που αφορούν τις απαιτήσεις του συστήματος VAR και των νέων καμερών γραμμής τέρματος. Ανακαίνιση της αίθουσας τηλεοπτικών μέσων. Συντήρηση κλιματιστικών, αποχωρητηρίων και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.Επαναφύτευση και συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα.

Επιδιόρθωση και συντήρηση του φωτισμού του γηπέδου. Ο ΓΣΟ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των εργασιών και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή αναβάθμιση του Τσιρείου Σταδίου, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό αθλητικό σημείο αναφοράς για τη Λεμεσό και την Κυπριακή Αθλητική οικογένεια».