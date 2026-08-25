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Καρούσος: «Στήριζα τη Μπαρτσελόνα για χρόνια, από σήμερα, για μένα, αυτό τελείωσε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Καρούσος: «Στήριζα τη Μπαρτσελόνα για χρόνια, από σήμερα, για μένα, αυτό τελείωσε»

Ανάρτηση από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου και αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Γιάννης Καρούσος αντιδρά στην διεξαγωγή του τουρνουά της Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα. 

Θυμίζουμε πως επίσημα πλέον αντέδρασαν η Νέα Σαλαμίνα και η Ανόρθωση

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Το μήνυμά του: 

Στήριζα την FC Barcelona για χρόνια. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρό της. Τη στήριζα για την ιστορία της. Για τις αξίες που πίστευα ότι εκπροσωπούσε. Για το «Més que un club» — κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος.

Από σήμερα, για μένα, αυτό τελείωσε.

Όταν ένας σύλλογος με το μέγεθος της Barcelona επιλέγει να διοργανώσει ποδοσφαιρικό camp στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρησιμοποιεί τον ανύπαρκτο όρο «Northern Cyprus», δεν μπορώ να κάνω πως δεν συμβαίνει τίποτα.

Για εμάς δεν είναι γεωγραφία.

Δεν είναι πολιτική.

Δεν είναι ποδόσφαιρο.

Είναι η πατρίδα μας.

Είναι τα σπίτια μας που παραμένουν κατεχόμενα.

Είναι οι πρόσφυγές μας.

Είναι η Αμμόχωστος που περιμένει 52 χρόνια.

Και υπάρχουν στιγμές που οι αξίες πρέπει να είναι πιο δυνατές από την αγάπη για μια ομάδα.

Γι’ αυτό, Barcelona, πλέον όχι.

Γιατί «Més que un club» δεν είναι ένα σύνθημα.

Είναι ευθύνη.

Joan Laporta

FC Barcelona

 

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