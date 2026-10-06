Ικανοποίηση για την εξέλιξη της έφεσης επικρατεί στην Ανόρθωση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Χαράλαμπος Παρπεττάς, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαγραφή της ποινής αλλά και στην γραπτή δήλωση του Γιάννη Αντωνιάδη (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Αναλυτικά: Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση του Εφετείου της ΚΟΠ, το οποίο έκανε το αυτονόητο, αποκαθιστώντας μια λανθασμένη απόφαση εις βάρος της Ανόρθωσης.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκάθαρη θέση ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στην ομάδα μας δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Η ομόφωνη απόφαση του Εφετείου να κάνει δεκτή την έφεσή μας και να ακυρώσει τόσο την ποινή διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών όσο και την απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων μας αποτελεί ξεκάθαρη και ουσιαστική δικαίωση της Ανόρθωσης.

Παράλληλα, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφερθούμε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, κ. Γιάννη Αντωνιάδη, λίγες μόλις ώρες πριν από την εξέταση από το Εφετείο υποθέσεων που αφορούσαν αποφάσεις της ίδιας της Επιτροπής της οποίας προΐσταται. Ανεξαρτήτως προθέσεων, τέτοιες τοποθετήσεις, λόγω της ιδιότητας από την οποία προέρχονται και κυρίως του χρόνου κατά τον οποίο γίνονται, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Όλοι όσοι υπηρετούμε το κυπριακό ποδόσφαιρο έχουμε ευθύνη να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των θεσμών του. Σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα δεν πρέπει να αφήνεται ούτε καν περιθώριο για σκιές, παρερμηνείες ή υπόνοιες επηρεασμού.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα συνεχίσει, με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και με κάθε νόμιμο μέσο, να προασπίζεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Ανόρθωσης, όπου και όποτε χρειάζεται. Και όταν αυτά θίγονται, θα είμαστε παρόντες και θα δίνουμε τις απαντήσεις που απαιτούνται.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, είμαστε βέβαιοι ότι ο κόσμος μας θα γεμίσει το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στην Πάφο, δίνοντας στην ομάδα μας την ώθηση που χρειάζεται για τη νίκη.

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Κάλστρομ ακολουθήσε συντηρητικό πρόγραμμα, είχε ενοχλήσεις και θα αξιολογηθεί η κατάσταση του από αύριο. Δεν είναι κάτι σοβαρό και έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος με την Πάφο. Ο Σέτιν είχε ένα μυϊκό τραυματισμό στον δικέφαλο, θα εκτιμηθεί αυτό το πρόβλημα μέχρι αύριο. Ο Φαν Νιφ είναι κανονικά διαθέσιμος και προπίνεται. Ο Μπέργκστρομ δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, δύσκολα θα είναι διαθέσιμος. Επιστρέφουν και οι διεθνείς μας»