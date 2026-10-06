Καιρός να... πυροβολήσουν

Η Ομόνοια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα μπει σε μία σειρά παιχνιδιών όπου όλοι θα χρειαστούν. Θα είναι απαιτητικοί οι αγώνες τόσο εντός των τειχών όσο και εκτός, με τον Χένινγκ Μπεργκ να καλείται να διαχειριστεί το ρόστερ του άψογα, για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Την προσεχή Παρασκευή (09/10) οι πράσινοι θα φιλοξενηθούν από την Καρμιώτισσα. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση εκτός έδρας με την Τσέλιε (15/10) ενώ τη Δευτέρα (19/10) θα τα πει με τον Ολυμπιακό. Η επόμενη πρόκληση είναι εντός έδρας με τη Μπενφίκα (22/10), για να κοντραριστεί στη συνέχεια με ΑΕΚ εκτός (26/10) και ΑΕΛ εντός (31/10). Στη συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία να παίξει με τη Ναϊμέγκεν (05/11) και θα κλείσει αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα με την Ανόρθωση εκτός έδρας (08/11).

Σε αυτό το οδοιπορικό, μέχρι και τη νέα διακοπή στα μέσα Νοεμβρίου, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι ακραίοι επιθετικοί. Και είναι αλήθεια πως μέχρι τώρα, δεν μπήκαν στην... εξίσωση. Όχι τόσο ο νεοφερμένος Νταβίντ Ακιντόλα αλλά οι Τζέιντον Μοντνόρ και Μιχλάλι Μαγιαμπέλα. Και μπορεί να προσπαθούν, όμως δεν έχουν ακόμη την ουσία που θέλει τόσο ο προπονητής τους, όσο και ο κόσμος. O Μοντνόρ με 678 λεπτά δεν βρήκε δίχτυα ενώ δεν πανηγύρισε ούτε ο Μαγιαμπέλα σε 417 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.

Είναι καιρός λοιπόν να... πυροβολήσουν και εφόσον το πράξουν, η Ομόνοιας σαφώς και θα κάνει τη ζωή της πιο εύκολη στην προσπάθεια εξασφάλισης του αποτελέσματος.