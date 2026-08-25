Ανόρθωση: «Απαράδεκτη απόφαση της FC Barcelona»

Η Ανόρθωση καταδικάζει την πρόθεση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει ποδοσφαιρικό camp στα Κατεχόμενα.

Αναλυτικά:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου καταδικάζει απερίφραστα την πρόθεση της FC Barcelona να διοργανώσει ποδοσφαιρικό camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη χρήση του ανύπαρκτου όρου «Northern Cyprus».

Για έναν Σύλλογο που ξεριζώθηκε βίαια από την Αμμόχωστο το 1974 και εδώ και 52 χρόνια στερείται την πόλη και τη φυσική του έδρα λόγω της τουρκικής κατοχής, το θέμα δεν είναι ποδοσφαιρικό. Είναι θέμα κατοχής, διεθνούς νομιμότητας και αξιοπρέπειας.

«Més que un club» σημαίνει και περισσότερη ευθύνη. Η ιστορία και το παγκόσμιο εκτόπισμα της FC Barcelona δεν συνάδουν με ενέργειες που προσδίδουν εικόνα κανονικότητας σε κατεχόμενο έδαφος ευρωπαϊκού κράτους.

Και ασφαλώς, οι προσωπικές σχέσεις και τα επιχειρηματικά συμφέροντα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η κατοχή μιας πατρίδας.

Καλούμε τον Πρόεδρο Joan Laporta και τη διοίκηση της FC Barcelona να ακυρώσουν άμεσα το συγκεκριμένο camp, να αποσύρουν κάθε αναφορά στον ανύπαρκτο όρο «Northern Cyprus» και να απολογηθούν δημόσια προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τον προσφυγικό κόσμο για αυτή την απαράδεκτη ενέργεια.

Παράλληλα, καλούμε την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όπως προβούν άμεσα σε όλες τις δέουσες ενέργειες. Σε ζητήματα κατοχής και Εθνικής κυριαρχίας δεν υπάρχει χώρος για ανοχή ή αδράνεια.

Δεν υπάρχει «Northern Cyprus». Υπάρχει κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατοχή δεν γίνεται κανονικότητα επειδή πάνω της τοποθετείται το έμβλημα ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού Συλλόγου.