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Ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα η UEFA για περιστατικό στο ματς Ιρλανδία-Ισραήλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναμετρήθηκαν στην Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα

Η UEFA θα διερευνήσει ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα του Nations League την Κυριακή (4/10)  μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ (1-1), στον οποίο ένας Ισραηλινός παίκτης κατηγορήθηκε ότι έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ιρλανδίας καθώς οι ομάδες αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο.

«Κατόπιν εξέτασης των επίσημων εκθέσεων που περιείχαν καταγγελία για περιστατικό εντός ή πλησίον της φυσούνας στο ημίχρονο, ορίστηκε επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA για τη διενέργεια της δέουσας πειθαρχικής έρευνας σχετικά με πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά παίκτη ή παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League 2027 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και του Ισραήλ, ο οποίος διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2026 στην Μπάτσκα Τοπόλα της Σερβίας», ανέφερε ανακοίνωση της UEFA.

Ο αγώνας, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1, διεξήχθη στη Σερβία αφού η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας (FAI) επέλεξε να φιλοξενήσει την αναμέτρηση σε ουδέτερη έδρα και κεκλεισμένων των θυρών, μετά από διαμαρτυρίες στην Ιρλανδία σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Ιρλανδία αναμετρήθηκαν στην Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα, σε έναν αγώνα που πραγματοποιήθηκε αφού η ιρλανδική ομάδα προχώρησε σε ψηφοφορία, μετά την αποχώρηση του τερματοφύλακα Γκάβιν Μπαζούνουα. Η Ιρλανδία κέρδισε εκείνον τον αγώνα με 3-0.

Δεν υπήρξαν χειραψίες πριν από την έναρξη ούτε ανταλλαγή λαβάρων μεταξύ των ομάδων σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις, ενώ και οι δύο ομάδες φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια στη Σερβία. Η Ιρλανδία τα φορούσε και στα δύο παιχνίδια στη μνήμη όλων των θυμάτων της σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ φορούσε μαύρα περιβραχιόνια την Κυριακή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο.

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