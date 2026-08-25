Κίνηση από την ΚΟΠ προς την ισπανική ομοσπονδία για άμεση ακύρωση του «Lefkosa Camp»

Σε επίσημο διάβημα προχώρησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο ζήτημα που προέκυψε με τη διοργάνωση του «Lefkosa Camp» από την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η ηγεσία της ΚΟΠ έχει ήδη πραγματοποιήσει διαβήματα προς την αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας.

Στόχος της κυπριακής πλευράς είναι η άμεση ευαισθητοποίηση των Ισπανών, ώστε να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις στον καταλανικό σύλλογο για την οριστική ακύρωση του καμπ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ομοσπονδία με την κίνηση αυτή διαμηνύει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία ενέργεια που συμβάλλει στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής και στην κανονικοποίηση της παρανομίας.