Τελεσίδικο: Οι τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ του α΄ ομίλου, έφεραν οριστικό ξεκαθάρισμα όσον αφορά το ποιες ομάδες θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Μετά την Ομόνοια που θα παίξει στο Champions League (2ο προκριματικό) και την ΑΕΚ που θα συμμετάσχει στο Conference League (από τον 2ο προκριματικό), βαλίτσες θα φτιάξουν, Απόλλωνας και Πάφος FC.

Η Λεμεσιανή ομάδα με τη νίκη της επί του ΑΠΟΕΛ επιστρέφει ξανά μετά από τρία χρόνια ενώ για τρίτη σερί σεζόν θα παίξει στα ευρωπαϊκά κύπελλα η Πάφος FC που επικράτησε του Άρη.

Το που όμως θα ξεκαθαρίσει στον τελικό της 29ης Μαΐου. Όποια το κατακτήσει, τότε θα πάρει το πιο... καλό εισιτήριο, αυτό του Europa (1ος προκριματικός) και θα έχει έξτρα... ευκαιρία σε περίπτωση αποκλεισμού.

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν για δεύτερη σερί σεζόν μένει εκτός Ευρώπης ενώ από την τετράδα που ήταν πέρσι, απών θα είναι ο Άρης.