ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελεσίδικο: Οι τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελεσίδικο: Οι τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη

Δύο στροφές πριν το φινάλε, έγιναν γνωστές οι τέσσερις ομάδες που θα παλέψουν το καλοκαίρι για ευρωπαϊκούς ομίλους.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ του α΄ ομίλου, έφεραν οριστικό ξεκαθάρισμα όσον αφορά το ποιες ομάδες θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Μετά την Ομόνοια που θα παίξει στο Champions League (2ο προκριματικό) και την ΑΕΚ που θα συμμετάσχει στο Conference League (από τον 2ο προκριματικό), βαλίτσες θα φτιάξουν, Απόλλωνας και Πάφος FC. 

Η Λεμεσιανή ομάδα με τη νίκη της επί του ΑΠΟΕΛ επιστρέφει ξανά μετά από τρία χρόνια ενώ για τρίτη σερί σεζόν θα παίξει στα ευρωπαϊκά κύπελλα η Πάφος FC που επικράτησε του Άρη.

Το που όμως θα ξεκαθαρίσει στον τελικό της 29ης Μαΐου. Όποια το κατακτήσει, τότε θα πάρει το πιο... καλό εισιτήριο, αυτό του Europa (1ος προκριματικός) και θα έχει έξτρα... ευκαιρία σε περίπτωση αποκλεισμού.

Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν για δεύτερη σερί σεζόν μένει εκτός Ευρώπης ενώ από την τετράδα που ήταν πέρσι, απών θα είναι ο Άρης.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑΕΚΠΑΦΟΣ FCΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λιάσος: «Η χρονιά είναι αποτυχημένη, ήδη δίνουμε ευκαιρίες σε παίκτες»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σα Πίντο: «Σήμερα πήραμε αυτό που αξίζαμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο... αδιάφορος συμβιβασμός στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παπασταύρου: «Δεν ήμασταν σίγουροι αλλά το νιώθαμε» - Τι είπε για Τάνκοβιτς και Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δύο «κτυπήματα» του Απόλλωνα επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα από το «Χ» πριν τη φιέστα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κλείδωσε» Ευρώπη ο Απόλλωνας κι άφησε οριστικά εκτός τον ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τελεσίδικο: Οι τέσσερις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με σφραγίδα Κορέια η Πάφος FC βρήκε τον... δρόμο και τσέκαρε ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ούτε με το… μυαλό στη φιέστα δεν έχασε η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε χαλάστρα στην Μπιλμπάο η Βαλένθια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Σείστηκε» το ΓΣΠ για τον Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σοκ στη Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου παίκτη σε παιδικό τουρνουά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Την περίπτωση του Ντε Χέα σκέφτεται η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φετινή νίκη για Νεβίλ και Hyundai στο Ράλι Πορτογαλίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη