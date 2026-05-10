Ούτε με το… μυαλό στη φιέστα δεν έχασε η Ομόνοια

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε το… βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΕΚ, που διεξήχθη στο ΓΣΠ για την 8η αγωνιστική.

Σ’ ένα κατάμεστο γήπεδο, όπου περισσότεροι από 20.000 φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν το παρών τους, το… μυαλό όλων ήταν στην απονομή και στο γιορτινό κλίμα που δημιουργήθηκε εδώ και μέρες. Οι Λαρνακείς, υπενθυμίζουμε, πως έχουν ήδη εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη.

Οι πράσινοι πρωταθλητές έμειναν πίσω στο σκορ μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίτσεβιτς, ενώ προηγήθηκε κράτημα του Σίμιτς στον Μουντραντζίγια. Έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο Φελλάς έδειξε την άσπρη βούλα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Ομόνοια είχε τον έλεγχο, κατέγραψε σωρεία ευκαιριών όμως το γκολ της ισοφάρισης σημειώθηκε από τον Κουλιμπαλί στο 76’.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες λόγω απευθείας κόκκινης που αντίκρισε ο Ιβάνοβιτς για επικίνδυνο φάουλ στον Σίμιτς.

Όσον αφορά στη συνέχεια, η Ομόνοια θα αναμετρηθεί στο άδειο ΓΣΠ (λόγω τιμωρίας του ΑΠΟΕΛ) με τον «αιώνιο», ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Πάφο. Αμφότερα θα διεξαχθούν το Σάββατο, 17 Μαΐου, μια στροφή πριν το τέλος της σεζόν.

Το LIVE του αγώνα…

90'+5 Τέλος του αγώνα.

90' - Σουτ του Ναούμ, απέκρουσε δύσκολα ο Κυριακίδης.

76' - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Κουλιμπαλί έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά.

72' - Καλή στιγμή για την Ομόνοια με σουτ στην κίνηση από τον Εβάντρο, στα σώματα η μπάλα.

59' - Κάλεσε ξανά τον Φελλά ο VARίστας για εξέταση φάσης. Σκληρό φάουλ του Ιβάνοβιτς στον Σίμιτς. Αποβολή για τον παίκτη της ΑΕΚ.

52' - Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος με σουτ του Τάνκοβιτς, μόλις πάνω από την εστία η μπάλα.

46' - Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+2 - Τέλος πρώτου μέρους.

45' - Σουτ στην κίνηση από τον Σίμιτς μετά από εκτέλεση φάουλ, ψηλά έξω η μπάλα.

35' - Διπλή χαμένη ευκαιρία για την Ομόνοια με τους Εβάντρο και Τάνκοβιτς, σε ετοιμότητα ο Αλομέροβιτς.

30' - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Μιλίτσεβιτς.

28' - Κάλεσε τον διαιτητή ο VARίστας για κράτημα του Σίμιτς στον Μουντραντζίγια. Δείχνει την άσπρη βούλα ο Φελλάς.

24' - Μεγάλη φάση για τους πράσινους. Σουτ του Σεμέδο από πλάγια θέση, απογειώθηκε και απέκρουσε ο Σεμέδο.

15' - Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με σουτ του Γκονζάλες, πάνω από την εστία του Κυριακίδη η μπάλα.

4΄ - Ο Παρασκευάς σταματά με δυσκολία το σουτ από τον Ντιουνκού.

1' - Σέντρα στο ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού (78′ Μπάλκοβετς), Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Οντουμπάτζο (78′ Μαγιαμπέλα), Μάριτς (64′ Γιόβετιτς), Άιτινγκ (64′ Χρίστου), Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.

ΑΕΚ: Παρασκευά, Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Χ. Κυριάκου, Μιραμόν (61′ Μπάγιτς), Λέντες (61′ Σουάρες), Πονς, Καρδέρο, Μουντραζίγια (70′ Ναούμ), Ιβάνοβιτς, Γκονζάλες.

ΣΚΟΡΕΡ: 76' Κουλιμπαλί / 30' Μιλίτσεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32' Εβάντρο / 38' Λέδες, 45'+1 Μιραμόν, 68' Γκονζάλες

ΑΠΟΒΟΛΕΣ: - / 59' Ιβάνοβιτς (απευθείας)

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης