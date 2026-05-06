LIVE: Πάφος - Ομόνοια 0-0

46΄Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Ημίχρονο, 0-0.

45+1΄Ευκαιρία για την Ομόνοια, κεφαλιά του Γιόβετιτς εντός περιοχής, έδιωξε ο Μιχαήλ.

41΄Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον να βρίσκει τον Φαμπιάνο στο τετ α τετ με τον συμπατριώτη του εντός περιοχής.

39΄Δοκάρι για την Πάφο με συρτό σουτ του Άντερσον λίγο έξω απ΄την περιοχή.

33΄Η Πάφος σκόραρε με τον Ντράγκομιρ όπως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

22΄Δεν είναι καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι μας.

7΄ Σουτ του Χρήστου εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Γκεσάντ, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Άντερσον

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Οντουμπάτζο, Μάριτς (46' Εράκοβιτς) Κούσουλος, Χρήστου, Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/30΄Μάριτς, 43΄Οντουμπάτζο

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Francesco Fourneau

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Federico Dionisi

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας