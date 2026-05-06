LIVE: Πάφος - Ομόνοια 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:00 το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνοια
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης».
46΄Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.
Ημίχρονο, 0-0.
45+1΄Ευκαιρία για την Ομόνοια, κεφαλιά του Γιόβετιτς εντός περιοχής, έδιωξε ο Μιχαήλ.
41΄Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον να βρίσκει τον Φαμπιάνο στο τετ α τετ με τον συμπατριώτη του εντός περιοχής.
39΄Δοκάρι για την Πάφο με συρτό σουτ του Άντερσον λίγο έξω απ΄την περιοχή.
33΄Η Πάφος σκόραρε με τον Ντράγκομιρ όπως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
22΄Δεν είναι καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι μας.
7΄ Σουτ του Χρήστου εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Γκεσάντ, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Άντερσον
ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Οντουμπάτζο, Μάριτς (46' Εράκοβιτς) Κούσουλος, Χρήστου, Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/30΄Μάριτς, 43΄Οντουμπάτζο
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Διαιτητής: Francesco Fourneau
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Federico Dionisi
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας