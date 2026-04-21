ΒΙΝΤΕΟ: Σωστός ο Κούσμα στο «αιώνιο» - Κακή διαιτησία του Άρης - Απόλλων, απογοητευτική σε ματς του β΄γκρουπ

Για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ:

Διαιτητής: Λούκαζ Κούσμα

VAR: Μπάρτοζ Πάβελ Φρανκόφσκι

12’: To 2-0 γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ελέγχθηκε η φάση για offside, βγήκαν και γραμμές. Όλα καθαρά. Κανονικό το γκολ.

45’: Λανθασμένα δεν δόθηκε κίτρινη στον Μαρκίνιος για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα στον Ανδρέου.

66’: Έπρεπε να δει κίτρινη ο Μπρόρσον για κράτημα.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής είχε μπροστά του ένα δύσκολο αγώνα και είχε καλή απόδοση. Ερμήνευσε και εφάρμοσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού, με ωραίο και ψύχραιμο στυλ. Είχε ηρεμία, κάτι που μετέδιδε και στους παίκτες. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, διαχείριση και πρόληψη. Αναγνώρισε σωστά τα φάουλ, ήταν σωστός στην έναρξη και την επανέναρξη, σωστός στο πλεονέκτημα. Είχε καλή φυσική κατάσταση με σωστές τοποθετήσεις. Στο πειθαρχικό έλεγχο ήταν σωστός πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Είχε προσωπικότητα.

Βαθμός διαιτητή: 8.4, μια καλή απόδοση.

Βαθμός VAR: 7.0, δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Δείτε το βίντεο με ολοκληρωμένη την ανάλυση της διαιτησίας της αγωνιστικής:



