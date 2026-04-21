ΒΙΝΤΕΟ: Σωστός ο Κούσμα στο «αιώνιο» - Κακή διαιτησία του Άρης - Απόλλων, απογοητευτική σε ματς του β΄γκρουπ

ΒΙΝΤΕΟ: Σωστός ο Κούσμα στο «αιώνιο» - Κακή διαιτησία του Άρης - Απόλλων, απογοητευτική σε ματς του β΄γκρουπ

Όσα είπε ο Αντρέας Γεωργίου στην εκπομπή του ΟΜΟΝΟΙΑ TV

Για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ:

Διαιτητής: Λούκαζ Κούσμα

VAR: Μπάρτοζ Πάβελ Φρανκόφσκι

12’: To 2-0 γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ελέγχθηκε η φάση για offside, βγήκαν και γραμμές. Όλα καθαρά. Κανονικό το γκολ.

45’: Λανθασμένα δεν δόθηκε κίτρινη στον Μαρκίνιος για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα στον Ανδρέου.

66’: Έπρεπε να δει κίτρινη ο Μπρόρσον για κράτημα.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής είχε μπροστά του ένα δύσκολο αγώνα και είχε καλή απόδοση. Ερμήνευσε και εφάρμοσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού, με ωραίο και ψύχραιμο στυλ. Είχε ηρεμία, κάτι που μετέδιδε και στους παίκτες. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, διαχείριση και πρόληψη. Αναγνώρισε σωστά τα φάουλ, ήταν σωστός στην έναρξη και την επανέναρξη, σωστός στο πλεονέκτημα. Είχε καλή φυσική κατάσταση με σωστές τοποθετήσεις. Στο πειθαρχικό έλεγχο ήταν σωστός πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Είχε προσωπικότητα.

Βαθμός διαιτητή: 8.4, μια καλή απόδοση.

Βαθμός VAR: 7.0, δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Δείτε το βίντεο με ολοκληρωμένη την ανάλυση της διαιτησίας της αγωνιστικής:

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα εισιτήρια του Final Four του BCL στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανταποκριθεί σε απόλυτο βαθμό απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου

Ελλάδα

|

Category image

After Derby SO1E14: Ο «πράσινος» περίπατος της Ομόνοιας και ο χαμός για την Ευρώπη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Δύο παιχνίδια που κρίνουν τα πάντα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα για ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη!

Ελλάδα

|

Category image

