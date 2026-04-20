Η πρωτόγνωρη πρόκληση του Λοσάδα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Το ζει πρώτη φορά από τον ερχομό του στον Απόλλωνα

Η εμφάνιση απέναντι στον Άρη και όχι η ήττα αυτή καθ’ εαυτή είναι που προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις του Απόλλωνα. Το εντυπωσιακό αήττητο σερί των 15 αγώνων (11 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες) επί εποχής Ερνάν Λοσάδα ήταν αναμενόμενο πως κάποτε θα σταματούσε, ωστόσο εκείνο που δεν ικανοποίησε τον Αργεντινό προπονητή ήταν η εικόνα της ομάδας σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Την επόμενη Τετάρτη (19:00) οι κυανόλευκοι δίνουν έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της τρέχουσας χρονιάς απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα, στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Στόχος είναι το πρώτο και μεγάλο βήμα για πρόκριση στον τελικό. Ο Λοσάδα βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, καθώς καλείται, για πρώτη φορά από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία του Απόλλωνα, να διαχειριστεί μια ήττα και μάλιστα πριν από ένα καθοριστικό ντέρμπι.

Το σίγουρο είναι ότι ο 43χρονος προπονητής πιστεύει στις ικανότητες των ποδοσφαιριστών του οι οποίοι τους τελευταίους μήνες πραγματοποίησαν μεγάλες υπερβάσεις και αισιοδοξεί πως θα επανέλθουν άμεσα στον δρόμο των επιτυχιών. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Απόλλωνας θα παρουσιαστεί σαφώς ενισχυμένος, καθώς αναμένεται να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα οι Ροντρίγκες, Μπράουν, Γκασπάρ, Βέισμπεκ και Λιούμπιτς.

 

