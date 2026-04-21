La Liga-33η αγωνιστική: Εντός έδρας δοκιμασίες για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

Εμβόλιμη αγωνιστική στη La Liga με εντός έδρας αποστολές για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα σε Θέλτα και Αλαβές αντίστοιχα.

Επιστροφή στη δράση στο πρωτάθλημα της La Liga με την 33η αγωνιστική, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο διεξήχθη ο τελικός του Copa Del Rey το οποίο κατέκτησε η Ρεάλ Σοσιεδάδ στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο πρόγραμμα της αγωνιστικής τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν εντός έδρας δοκιμασίες. Οι «μπλαουγκράνα» μονομαχούν με τη Θέλτα ενώ η «βασίλισσα» υποδέχεται την Αλαβές, με το σύνολο του Χάνσι Φλικ να είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο με το +9 στην κορυφή και με επτά αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Έλτσε και θέλει το «τρίποντο» προκειμένου να αφήσει πίσω της τον χαμένο τελικό και να βελτιώσει την ψυχολογία της.

Τρίτη (21/04)

Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)

Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)

Τετάρτη (22/04)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη (23/03)

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (24/04)

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Σάββατο (25/04)

Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)

Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή (26/04)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)

Οβιέδο-Έλτσε (17:15)

Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)

Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα (27/04)

Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)

