Προχώρησε σε καταγγελία του Λιοτατή η Ανόρθωση - Ζητά... εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης

Προχώρησε σε καταγγελία του Λιοτατή η Ανόρθωση - Ζητά... εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης

Άμεση αντίδραση από την ομάδα της Αμμοχώστου

Από τα λόγια στις πράξεις προχώρησε η διοίκηση της Ανόρθωσης.

Η ομάδα της Αμμοχώστου είναι έντονα ενοχλημένη με την διαιτησία του Νικόλα Λιοτατή κι έτσι προχώρησε σε καταγγελία. Μάλιστα, ζητά τόσο ο εν λόγω ρέφερι όσο και ο Θεουλή που ήταν στο VAR να μην οριστούν ξανά σε παιχνίδι της «Κυρίας».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της «Κυρίας», τα παράπονα εστιάζονται στο δεύτερο γκολ που δεν μέτρησε.

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου αποφάσισε, μετά τον χθεσινό αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία κατά του διαιτητή κ.Νικόλα Λιοτατή.

Πέραν της καταγγελίας, ζητούμε από τα αρμόδια όργανα να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το γιατί ο διαιτητής δεν κλήθηκε από το VAR, αν η επίμαχη παράβαση καταλογίστηκε πριν ή μετά την κατάληξη της μπάλας στα δίχτυα, καθώς και γιατί δεν επετράπη στη φάση να ολοκληρωθεί ώστε η απόφαση να ληφθεί με τη συνδρομή του VAR.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα όπως οι διαιτητές Νικόλας Λιοτατής και Χρυσοβαλάντης Θεουλή να μην οριστούν ξανά σε μελλοντικούς αγώνες της ομάδας».

