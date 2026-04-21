Ευχάριστη ανατροπή για Ιωαννίδη: Αποφεύγει το νυστέρι

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν νιώθει πλέον ενοχλήσεις στο γόνατο και ίσως την επόμενη εβδομάδα επιστρέψει στη δράση.

Θετικά είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο φορ της Σπόρτινγκ υπέστη υποτροπή στο πρόβλημα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου στις αρχές Φεβρουαρίου και υπήρχε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, ο 26χρονος επιθετικός συμβουλεύτηκε και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας. Αποφασίστηκε, ωστόσο, να ακολουθηθεί ειδική αγωγή για έναν μήνα και αν δεν υπάρξει βελτίωση, τότε θα επιλεχθεί η λύση του χειρουργείου. Και τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως τα πράγματα πάνε καλύτερα, καθώς δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις. Το ρεπορτάζ της «A Bola» αναφέρει ότι δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα εναντίον της Τοντέλα στις 29 Απριλίου, σε έναν εξ αναβολής αγώνα.

Εξάλλου, ο Ρουί Μπόρζες στη συνέντευξη πριν από το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Μπενφίκα, είχε αποκαλύψει ότι ο Έλληνας επιθετικός έκανε ήδη προπόνηση στο γήπεδο.

Ο τραυματισμός του Ιωαννίδη αποτελεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο για τον Μπόρζες, καθώς η μοναδική αξιόπιστη λύση στην επίθεση ήταν ο Λουίς Σουάρες. Με τον Έλληνα φορ εκτός δράσης, δεύτερη επιλογή στην επίθεση ήταν ο Ραφαέλ Νελ από την ομάδα Β.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

