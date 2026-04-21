Ευχάριστη ανατροπή για Ιωαννίδη: Αποφεύγει το νυστέρι

Θετικά είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο φορ της Σπόρτινγκ υπέστη υποτροπή στο πρόβλημα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου στις αρχές Φεβρουαρίου και υπήρχε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, ο 26χρονος επιθετικός συμβουλεύτηκε και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας. Αποφασίστηκε, ωστόσο, να ακολουθηθεί ειδική αγωγή για έναν μήνα και αν δεν υπάρξει βελτίωση, τότε θα επιλεχθεί η λύση του χειρουργείου. Και τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως τα πράγματα πάνε καλύτερα, καθώς δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις. Το ρεπορτάζ της «A Bola» αναφέρει ότι δεν αποκλείεται ο Ιωαννίδης να επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα εναντίον της Τοντέλα στις 29 Απριλίου, σε έναν εξ αναβολής αγώνα.

Εξάλλου, ο Ρουί Μπόρζες στη συνέντευξη πριν από το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Μπενφίκα, είχε αποκαλύψει ότι ο Έλληνας επιθετικός έκανε ήδη προπόνηση στο γήπεδο.

Ο τραυματισμός του Ιωαννίδη αποτελεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο για τον Μπόρζες, καθώς η μοναδική αξιόπιστη λύση στην επίθεση ήταν ο Λουίς Σουάρες. Με τον Έλληνα φορ εκτός δράσης, δεύτερη επιλογή στην επίθεση ήταν ο Ραφαέλ Νελ από την ομάδα Β.

