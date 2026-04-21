Ο Ρούντιγκερ συμφώνησε και υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε τελικά να κρατήσει στο δυναμικό της τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό και την επόμενη σεζόν.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας πιστεύει στην αξία του 33χρονου Γερμανού διεθνή στόπερ και έχει αποφασίσει να του προταθεί μονοετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τώρα έχει ξανά προτάσεις από ομάδες της Saudi Pro League, αλλά και από την Αγγλία, ο Γερμανός στόπερ, όμως, συμφώνησε να μείνει στη Μαδρίτη για μια ακόμη χρονιά. Τη φετινή σεζόν ο Ρούντιγκερ έχει 21 συμμετοχές μ' ένα γκολ στο ενεργητικό του.

