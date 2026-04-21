Τελική ευθεία για το φινάλε στα Πρωταθλήματα Παίδων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων

Στην τελική ευθεία για το φινάλε μπαίνουν τα Πρωταθλήματα Παίδων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-14, Κ-15, Κ-16 και Κ-17 ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 – 2026.

Στις Κατηγορίες Κ-15 και Κ-16 αντίστοιχα, η πρωτιά ξεκαθάρισε και Απόλλωνας, Πάφος FC ανεξάρτητα από τις αγωνιστικές εκκρεμότητες τερματίζουν στην κορυφή.

Ντέρμπι κορυφής

Στο Πρωτάθλημα Κ-14 την Τετάρτη 22 Απριλίου θα έχουμε το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Απόλλωνα με την ΑΕΚ.

Μετά από 24 αγωνιστικές προηγείται ο Απόλλωνας με 55 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΕΚ με 53 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ανόρθωση με 51 βαθμούς αλλά σε 25 αγώνες.

Στην τελευταία αγωνιστική (25/4) ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ και η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΕΝ Παραλιμνίου.

Πρωταθλητής ο Απόλλωνας

Στο Πρωτάθλημα Κ-15 ο Απόλλωνας εξασφάλισε τον τίτλο από τις 28 Μαρτίου, όταν στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής νίκησε εκτός έδρας τη δεύτερη της κατάταξης Νέα Σαλαμίνα με 2-0.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε ο Απόλλωνας βρίσκεται στους 57 βαθμούς και θα αντιμετωπίσει διαδοχικά την ΑΕΚ, την ΑΕΛ και την Αγία Νάπα.

Πρωταθλήτρια η Πάφος FC

Στο Πρωτάθλημα Κ-16 ο τίτλος κρίθηκε στην 25η αγωνιστική, αφού η Πάφος FC μετά το νικηφόρο εκτός έδρας 3-0 επί του Εθνικού Άσσιας έφθασε στους 68 βαθμούς.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ έμειναν στο ισόπαλο 0-0.

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς και αγώνα λιγότερο και σήμερα θα αντιμετωπίσει την ΕΝ Παραλιμνίου, σε εκκρεμότητα που αφορά την 24η αγωνιστική.

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα γίνουν οι αγώνες Ομόνοια Λευκωσίας – Εθνικός Άσσιας, ΑΕΚ – Απόλλων και Αγία Νάπα – Ολυμπιακός, που αφορούν επίσης την 24η αγωνιστική.

Η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο 25 Απριλίου.

Έντονος συναγωνισμός

Στο Πρωτάθλημα Κ-17 προηγείται η Ομόνοια Λευκωσίας με 48 βαθμούς σε 23 αγώνες και στην πρώτη τετράδα βρίσκονται ΑΠΟΕΛ και Άρης με 46 βαθμούς αλλά σε 22 αγώνες, 4η η Αγία Νάπα με 45 βαθμούς και 5ος ο Απόλλωνας με 42 βαθμούς.

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι Άρης – ΑΠΟΕΛ σε εκκρεμότητα που αφορά την 23η αγωνιστική.

