Η Νιούκαστλ ζητάει 75 εκατ. από την Μπάγερν για τον Γκόρντον

Η Νιούκαστλ είναι θετική στο ενδεχόμενο πώλησης του Άγγλου επιθετικού, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά.

Όπως αναφέρουν οι «Times», η Μπάγερν Μονάχου έχει κάνει ήδη κρούση στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον, με τις «καρακάξες» να έχουν ορίσει την τιμή πώλησής του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Νιούκαστλ ζητάει 75 εκατ. λίρες για την παραχώρηση του 25χρονου Άγγλου διεθνή, περιμένοντας την Μπάγερν να καταθέσει επίσημη πρόταση.

Ο Άντονι Γκόρντον πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν, αφού σε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έχει στο ενεργητικό του 17 γκολ και 5 ασίστ, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον των Βαυαρών.

