Η Ομόνοια κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά την εφετινή σεζόν στο κατάλληλο σημείο, στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι στα πλέι οφ. Μία νίκη (2-0) που ήλθε και έδεσε λόγω των απωλειών του Απόλλωνα και της ΑΕΚ, μέσω των οποίων εκτοξεύτηκε η διαφορά των πρασίνων από τους διώκτες τους στο +13! Η Ομόνοια έχοντας φτάσει πλέον στους 71 βαθμούς, με την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα να μένουν στους 58, μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική με έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αυτός είναι να κερδίσει τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα και να μην κερδίσει η ΑΕΚ τον Άρη στην «Αρένα». Εάν συμβεί αυτό, τότε οι πράσινοι θα επιστρέψουν από τη Λεμεσό την Κυριακή όντας οριστικά πρωταθλητές.

Φοβερά κυνική

Κακά τα ψέματα, η Ομόνοια ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πριν καν ξεκινήσουν τα πλέι οφ. Τότε η διαφορά της από Απόλλωνα και ΑΕΚ ήταν στους 8 βαθμούς. Οι οκτώ έγιναν 13 με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου αυτής της δεύτερης φάσης. Μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Άρη και το ισόπαλο 2-2, ο Μπεργκ πήρε το μήνυμα. Και έκανε ευθύς αμέσως την ομάδα του κυνική. Ένας κυνισμός που της δίνει το πρωτάθλημα με συνοπτικές διαδικασίες. Το «τριφύλλι» κατάφερε να «κολλήσει» τρεις συνεχόμενες νίκες κάνοντάς το να φαίνεται πολύ εύκολο.

Με την Πάφο το σκορ ήταν 2-0 στο 19ο λεπτό. Μέσα σε οκτώ λεπτά (11΄, 19΄), η ομάδα του Μπεργκ προηγήθηκε με σκορ ασφαλείας και στη συνέχεια δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να διαχειριστεί το παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Σε εκείνο το παιχνίδι, κατάφερε να δημιουργήσει 3-4 σημαντικές ευκαιρίες, από τις οποίες οι δύο έγιναν γκολ. Το ίδιο περίπου έκανε και με την ΑΕΚ. Το πρώτο γκολ του Μαέ στο 33΄ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Μαροκινό να δείχνει την ποιότητά του στην κόντρα επίθεση.

Στο 66΄έκανε το 2-0 και το ματς τελείωσε. Η Ομόνοια κράτησε την μπάλα, η ΑΕΚ απογοητεύτηκε και το «τριφύλλι» έφυγε από τη Λάρνακα με το διπλό. Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στο 12΄ο Εβάντρο έκανε το 2-0, στο 7΄ο Μαέ πρόλαβε κιόλας να ανοίξει το σκορ. Και πάλι, η Ομόνοια, ούσα απίστευτα κυνική, έκανε γκολ τις δύο πρώτες της φάσεις και στη συνέχεια… διαχείριση. Κάτι που ήταν και πάλι αρκετό για την τρίτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια στα πλέι οφ.