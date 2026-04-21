Η απουσία που φέρνει δίλημμα

Η αλήθεια είναι πως δεν έλαμψε και ιδιαίτερα. Όμως η απουσία του Μπονγκτάν από τον αυριανό (17:00) επαναληπτικό με αντίπαλο την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», είναι μια απώλεια για τον Ούγκο Μαρτίνς. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός ο οποίος κατέγραψε 1942 λεπτά συμμετοχής σε πρωτάθλημα και κύπελλο, συμπλήρωσε κάρτες και αυτόματα προκαλείται πρόβλημα στην ήδη… προβληματική εικόνα της αμυντικής γραμμής.

Ούτε ο Στεφάνοβιτς αλλά ούτε και ο Ιμανισίνγουε είναι της «απόλυτης» εμπιστοσύνης και υπάρχει δίλημμα στον Πορτογάλο τεχνικό για τον αγωνιστικό σχεδιασμό που θα επιλέξει, με τον οποίο θα επιχειρηθεί η μεγάλη ανατροπή. Αν θα παίξει με δυάδα στόπερ ή με τριάδα. Στη δεύτερη περίπτωση, πιθανότητα να φορέσει φανέλα βασικού έχει ο Φραντζής. Είναι λοιπόν μία απουσία που φέρνει δίλημμα.

Πάντως, όποιοι και να παίξουν, μοναδικό ζητούμενο είναι η ανατροπή του 2-1 με το οποίο έχασε στη Λεμεσό. Σε αυτή την προσπάθεια, θα βοηθήσει και ο Ζόκε που επιστρέφει από τιμωρία. Το πιθανότερο είναι, πως θα πάρει και φανέλα βασικού. Να σημειωθεί πως η ΑΕΛ κουβαλά και ένα αρνητικό σερί δέκα αγώνων που έχει ηττηθεί από την Πάφο, το οποίο ελπίζει πως θα σταματήσει με... διπλό.