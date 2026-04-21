ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απουσία που φέρνει δίλημμα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ποιον θα επιλέξει ο Ούγκο Μαρτίνς στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης»;

Η αλήθεια είναι πως δεν έλαμψε και ιδιαίτερα.  Όμως η απουσία του Μπονγκτάν από τον αυριανό (17:00) επαναληπτικό με αντίπαλο την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», είναι μια απώλεια για τον Ούγκο Μαρτίνς. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός ο οποίος κατέγραψε 1942 λεπτά συμμετοχής σε πρωτάθλημα και κύπελλο, συμπλήρωσε κάρτες και αυτόματα προκαλείται πρόβλημα στην ήδη… προβληματική εικόνα της αμυντικής γραμμής. 

Ούτε ο Στεφάνοβιτς αλλά ούτε και ο Ιμανισίνγουε είναι της «απόλυτης» εμπιστοσύνης και υπάρχει δίλημμα στον Πορτογάλο τεχνικό για τον αγωνιστικό σχεδιασμό που θα επιλέξει, με τον οποίο θα επιχειρηθεί η μεγάλη ανατροπή. Αν θα παίξει με δυάδα στόπερ ή με τριάδα. Στη δεύτερη περίπτωση, πιθανότητα να φορέσει φανέλα βασικού έχει ο Φραντζής. Είναι λοιπόν μία απουσία που φέρνει δίλημμα.

Πάντως, όποιοι και να παίξουν, μοναδικό ζητούμενο είναι η ανατροπή του 2-1 με το οποίο έχασε στη Λεμεσό. Σε αυτή την προσπάθεια, θα βοηθήσει και ο Ζόκε που επιστρέφει από τιμωρία. Το πιθανότερο είναι, πως θα πάρει και φανέλα βασικού. Να σημειωθεί πως η ΑΕΛ κουβαλά και ένα αρνητικό σερί δέκα αγώνων που έχει ηττηθεί από την Πάφο, το οποίο ελπίζει πως θα σταματήσει με... διπλό.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

