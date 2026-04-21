Στα ραντάρ της Γιουνάιτεντ ο Τσουαμενί

Οι «κόκκινοι διάβολοι» το καλοκαίρι θέλουν να ενισχύσουν την μεσαία τους γραμμή και εξετάζουν την περίπτωση του Γάλλου χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένοι να βάλουν... βαθιά το χέρι στην τσέπη για να θωρακίσουν την μεσαία γραμμή της ομάδας.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν είναι και αυτή του 26χρονου μέσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Αουρελιέν Τσουαμενί, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μαδριλένους έως το 2028.

Ο Τσουαμενί αναμένεται να κοστίσει 75 εκατ. ευρώ και οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζουν την κίνησή τους για το καλοκαίρι, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ρεάλ.

