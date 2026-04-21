Απλησίαστος ο Κέιν στην μάχη για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης

Απλησίαστος ο Κέιν στην μάχη για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης

Στη δεκάδα ο Παυλίδης

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε στην νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 4-2 επί της Στουτγκάρδης (σ.σ. αποτέλεσμα που έχρισε τους Βαυαρούς πρωταθλητές στην bundesliga) και με 32 γκολ σε 27 συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα, δεν... γίνεται να χάσει την πρώτη θέση για τον πιό παραγωγικό σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Στην δεύτερη θέση και σε μεγάλη απόσταση, βρίσκεται ο Κολομβιανός επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, Λουϊς Σουάρες, ο οποίος έχει πετύχει 24 τέρματα σε 27 αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ενώ το άτυπο βάθρο συμπληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ με 23 γκολ σε 26 ματς της LaLiga, για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης με τα 21 τέρματα που έχει πετύχει σε 30 αγώνες με τα «χρώματα» της Μπενφίκα στην Πορτογαλία, βρίσκεται στην 7η θέση.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία. 

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)             32 γκολ σε 27 αγώνες

 

2. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία)             24 γκολ σε 27 αγώνες

 

3. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)                 23 γκολ σε 26 αγώνες

 

4. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία)                   23 γκολ σε 28 αγώνες

 

5. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)          23 γκολ σε 31 αγώνες

 

6. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία)                22 γκολ σε 26 αγώνες

 

7. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα)                 21 γκολ σε 30 αγώνες

 

8. Βεντάτ Μουρίκι (31/Μαγιόρκα/Κόσοβο)                    21 γκολ σε 30 αγώνες

 

9. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία)                 21 γκολ σε 33 αγώνες

 

10. Γιανίς Μπεγκραουϊ (24/Εστορίλ/Μαρόκο)    

