Παιχνίδι δίχως αύριο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μονακό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Telekom Center την Μονακό (21:00) για τα play-in της Euroleague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν σε νίκη - πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης εκεί που περιμένει η Βαλένθια

Παιχνίδι δίχως αύριο για την Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν την Μονακό στο Telekom Center (21:00) για τα play-in της Euroleague και με νίκη «κλειδώνουν» την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει η Βαλένθια, η οποία πήρε την 2η θέση στην κανονική διάρκεια.

Σε περίπτωση ήττας το «τριφύλλι» θα έχει και δεύτερη ευκαιρία να προκριθεί στα play-off και θα αγωνιστεί με τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας σε μονό παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Ο Εργκίν Αταμάν, πέραν του Σαμοντούροφ, θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους, με τους «πράσινους» να κατεβαίνουν πάνοπλοι σε ένα παιχνίδι - τελικό.

Στο δεύτερο παιχνίδι των play-in η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στην Ισπανία τον Ερυθρό Αστέρα (21:45) με τον νικητή του ζευγαριού να παίζει με τον ηττημένο του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ

