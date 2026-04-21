ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει Ινάτσιο για το καλοκαίρι η Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Τσέλσι έχει στο στόχαστρο τον Γκονσάλο Ινάτσιο, ο οποίος έχει ρήτρα αποχώρησης από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ενίσχυση των μετόπισθεν σκοπεύει να προβεί η Τσέλσι το προσεχές καλοκαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «A Bola», εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα «λιοντάρια της Λισαβόνας» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αποχώρησης. Η οποία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ και που είναι διατεθειμένοι να καλύψουν οι «μπλε».

Όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας, πάντως, ο Ινάτσιο δεν βρίσκεται μόνο στην λίστα της Τσέλσι καθώς το ίδιο ισχύει και με τη Λίβερπουλ αλλά και με την Μπαρτσελόνα.

Ενώ καταλήγει πως οι Λονδρέζοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τον διεθνή Πορτογάλο στόπερ για το επόμενο διάστημα και ακολούθως θα αποφασίσουν για το αν θα κινηθούν για την απόκτηση του.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη