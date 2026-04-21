Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Λαμίν Γιαμάλ σε ατομικό επίπεδο και η Παρί Σεν Ζερμέν σε ομαδικό ήταν οι θριαμβευτές στα εφετινά βραβεία Laureus στη Μαδρίτη.

Η 26η απονομή των επονομαζόμενων «Όσκαρ του αθλητισμού», η τρίτη που πραγματοποιήθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα και δη στο λαμπερό «Palacio de Cibeles», «τίμησε» επίσης τον Λάντο Νόρις, τον Ρόρι ΜακΙλρόι, τη Νάντια Κομανέτσι και τον Τόνι Κρόος.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε το βραβείο Laureus για τον Καλύτερο Αθλητή της Χρονιάς με έναν λευκό νάρθηκα να καλύπτει τον τραυματισμένο δεξί καρπό του.

Ο 22χρονος από τη Μούρθια, νικήτής του Roland Garros, του US Open και έξι άλλων τουρνουά ATP, θριάμβευσε στην κατηγορία των ανδρών επικρατώντας των Μαρκ Μάρκες (Ισπανία, μοτοσικλέτα), Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία, στίβος), Ταντέι Πόγκατσαρ (Σλοβενία, ποδηλασία), Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία, τένις) και Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, ποδόσφαιρο).

Η Λευκορωσίδα, η αδιαμφισβήτητη νούμερο ένα στην κατάταξη της WTA, επιλέχθηκε στην κατηγορία των γυναικών, μπροστά από την Αϊτάνα Μπονμάτι (Ισπανία, ποδόσφαιρο), την Κάτι Λεντέκι (ΗΠΑ, κολύμβηση), τη Σίντνεϊ ΜακΛάφιν-Λεβρόν (ΗΠΑ, στίβος), την Φέιθ Κιπουεγκόν (Κένυα, στίβος) και τη Μελίσσα Τζέφερσον-Γούντεν (ΗΠΑ, στίβος).

«Είναι τιμή για μένα να λαμβάνω ένα τέτοιο βραβείο», τόνισε ο Αλκαράθ μετά τη βράβευσή του, έχοντας ήδη επιβεβαιώσει ότι δεν θα αγωνιστεί στο Mutua Madrid Open που ξεκινά αυτή την εβδομάδα λόγω του τραυματισμού στον ώμο που υπέστη από το Indian Wells.

Νωρίτερα, το κόκκινο χαλί της Cibeles είχε υποδεχτεί, ένα προς ένα, τα πιο εκθαμβωτικά αστέρια των βραβείων Laureus που επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στο ποδόσφαιρο: Λαμίν Γιαμάλ, ο Καφού, ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο Τόνι Κρόος, ο Λουίς Φίγκο, ο Ρουντ Γκούλιτ, ο Λεονάρντο Μπονούτσι, ο Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο και ο Όσκαρ δε Μάρκος έκλεψαν την παράσταση σε μια εντυπωσιακή «πασαρέλα» όπου περπάτησαν επίσης η Σιμόν Μπάιλς, ο Γιάνικ Σίνερ, η Άνα Πελετέιρο και ο Αρτούρο Κοέγιο, ενώ η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, υπέγραψε αυτόγραφα όπως κάθε άλλος σταρ.

Το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της σεζόν πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, η οποία κατέκτησε το Champions League και τους άλλους πέντε τίτλους για τους οποίους διεκδικούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Το βραβείο «Αποκάλυψη της Χρονιάς» απονεμήθηκε στον Βρετανό Λάντο Νόρις, παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, ενώ το βραβείο «Επιστροφής της Χρονιάς» απονεμήθηκε στον Βορειοϊρλανδό γκόλφερ Ρόρι ΜακΙλρόι, νικητή του Masters Tournament μετά από μια δεκαετία απογοητεύσεων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έλαβε το βραβείο του Νέου Αθλητή της Χρονιάς, ενώ οι Τόνι Κρόος, Νάντια Κομανέτσι, Κλόε Κιμ, Γκαμπριέλ Αραούχο και το Ίδρυμα Fútbol Más συμπλήρωσαν τη λίστα των τιμώμενων.

Η λίστα των νικητών για τα Laureus World Sports Awards 2026:

Καλύτερος αθλητής της χρονιάς

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) - Τένις

Καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) - Τένις

Καλύτερη ομάδα της χρονιάς

Παρί Σεν Ζερμέν (Ποδόσφαιρο)

Αποκάλυψη της χρονιάς

Λάντο Νόρις (Ηνωμένο Βασίλειο) - Formula 1

Επιστροφή της χρονιάς

Ρόρι ΜακΙλρόι (Βόρεια Ιρλανδία) - Γκολφ

Νέος αθλητής της Χρονιάς

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) - Ποδόσφαιρο

Αθλητής με αναπηρία

Γκαμπριέλ Αραούχο (Βραζιλία) - Κολύμβηση

Sporting Inspiration Award:

Τόνι Κρόος (Γερμανία) - Ποδόσφαιρο

ΑΠΕ