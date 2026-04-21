ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League - 34η αγωνιστική: Η Τότεναμ παίζει το τελευταίο της χαρτί για παραμονή στην κατηγορία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εμβόλιμη αγωνιστική στην Αγγλία

Η Premier League συνεχίζει το ίδιο δυναμικά και μεσοβδόμαδα, με το αγγλικό πρωτάθλημα να μας χαρίζει σπουδαίες αναμετρήσεις για την 34η αγωνιστική του, όπως η μάχη ανάμεσα στη Γουλβς και την Τότεναμ.

Μπορεί να γίνεται πλέον ένα πανικός στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Αγγλίας, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο -3, ενώ μάλιστα οι «πολίτες» έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Βέβαια χαμός γίνεται και την ουρά της βαθμολογίας. Για την εμβόλιμη 34η αγωνιστική της Premier League η ουραγός Γουλβς θα φιλοξενήσει την Τότεναμ, με τα «σπιρούνια» να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να σώσουν την κατηγορία.Η Γουλβς έχει ήδη αποχαιρετήσει τη βαθμολογία με μόλις 17 βαθμούς, ενώ η 18η Τότεναμ βρίσκεται στους 31, στο -2 από την Γουέστ Χαμ και στο -5 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε τραγικό φεγγάρι με απανωτές ήττες από Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), Σάντερλαντ (1-0), αλλά και η τραγική ισοπαλία με την Μπράιτον (2-2).

Από την απέναντι πλευρά η Γουλβς εδώ και καιρό αγωνίζεται για τη χαρά του παιχνιδιού, καθώς γνωρίζει ότι από την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στην Championship.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα εισιτήρια του Final Four του BCL στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανταποκριθεί σε απόλυτο βαθμό απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου

Ελλάδα

|

Category image

After Derby SO1E14: Ο «πράσινος» περίπατος της Ομόνοιας και ο χαμός για την Ευρώπη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Δύο παιχνίδια που κρίνουν τα πάντα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα για ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη