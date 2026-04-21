Premier League - 34η αγωνιστική: Η Τότεναμ παίζει το τελευταίο της χαρτί για παραμονή στην κατηγορία

Η Premier League συνεχίζει το ίδιο δυναμικά και μεσοβδόμαδα, με το αγγλικό πρωτάθλημα να μας χαρίζει σπουδαίες αναμετρήσεις για την 34η αγωνιστική του, όπως η μάχη ανάμεσα στη Γουλβς και την Τότεναμ.

Μπορεί να γίνεται πλέον ένα πανικός στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Αγγλίας, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο -3, ενώ μάλιστα οι «πολίτες» έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Βέβαια χαμός γίνεται και την ουρά της βαθμολογίας. Για την εμβόλιμη 34η αγωνιστική της Premier League η ουραγός Γουλβς θα φιλοξενήσει την Τότεναμ, με τα «σπιρούνια» να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να σώσουν την κατηγορία.Η Γουλβς έχει ήδη αποχαιρετήσει τη βαθμολογία με μόλις 17 βαθμούς, ενώ η 18η Τότεναμ βρίσκεται στους 31, στο -2 από την Γουέστ Χαμ και στο -5 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε τραγικό φεγγάρι με απανωτές ήττες από Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), Σάντερλαντ (1-0), αλλά και η τραγική ισοπαλία με την Μπράιτον (2-2).

Από την απέναντι πλευρά η Γουλβς εδώ και καιρό αγωνίζεται για τη χαρά του παιχνιδιού, καθώς γνωρίζει ότι από την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στην Championship.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

sport-fm.gr