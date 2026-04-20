Εμφάνιση - οδηγός για το μέλλον

To κέρδος του Άρη από την εμφαντική νίκη επί του Απόλλωνα

Επέστρεψαν τα χαμόγελα και η αισιοδοξία στις τάξεις του Άρη μετά τη μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα με 3-0 στο «Αλφαμέγα», για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ. Πραγματοποιώντας ίσως την καλύτερη της φετινή εμφάνιση, η «ελαφρά ταξιαρχία» κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε ότι αδίκησε τον εαυτό της κατά την τρέχουσα σεζόν.

Παρότι η ομάδα απέχει δέκα βαθμούς από την 3η θέση και έξι από την 4η, που υπό προϋποθέσεις δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, το σημαντικό είναι ότι έβγαλε αντίδραση μετά από τέσσερις αναμετρήσεις χωρίς τρίποντο. 

Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται η εντυπωσιακή εμφάνιση του Εφαγκέ, ο οποίος σημειώνοντας δύο γκολ, είναι μαζί με τον Μοντνόρ οι πρώτοι σκόρερ των πρασίνων με 8 οκτώ τέρματα. Αυτό που θέλει ο Λιάσος Λουκά είναι οι ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια ώστε να εξαντλήσουν τις πιθανότητες εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές καλούνται να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στο ρόστερ της επόμενης περιόδου. Μπορεί η φετινή πορεία να μην αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των ανθρώπων της «ελαφράς ταξιαρχίας», αποτελεί όμως ένα καλό μάθημα για την επόμενη σεζόν ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

