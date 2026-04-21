Έκλεισε τον 18χρονο Γάλλο εξτρέμ Ματίς Ντετουρμπέ η Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», ο 18χρονος Γάλλος εξτρέμ, Ματίς Ντετουρμπέ θα φορέσει την φανέλα των «πολιτών», με το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα να επενδύει στο μέλλον.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον 18χρονο Γάλλο εξτρέμ, Ματίς Ντετουρμπέ, που αγωνίζεται στη χώρα του με τη φανέλα της Τρουά, στο πρωτάθλημα της β’ κατηγορίας. Ο νεαρός άσος, που διεκδικούνταν και από τη Λίβερπουλ, θα ενταχθεί στο δυναμικό των «πολιτών» το επόμενο καλοκαίρι.

Το κόστος της μετακίνησης δεν θα ξεπεράσει τα δέκα εκατ. ευρώ και ο νεαρός άσος αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές που δεν θα ξεπερνούν τις 600 χιλιάδες ευρώ.

Πρόθεση της Σίτι είναι το καλοκαίρι να δοθεί δανεικός για ένα χρόνο ο Ντετουρμπέ σε άλλη ομάδα. Τη φετινή σεζόν ο αριστερός εξτρέμ έχει τέσσερα γκολ και επτά ασίστ σε 34 συμμετοχές με την Τρουά.

