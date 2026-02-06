ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε ρυθμούς 16ης αγωνιστικής η ECOMMBX Basket League

Σε ρυθμούς 16ης αγωνιστικής η ECOMMBX Basket League

Σε τρεις δόσεις θα πραγματοποιηθεί η 16η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, η αυλαία της οποίας θα ανοίξει το βράδυ της Παρασκευής (06/02) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (08/02).

Το πρώτο τζάμπολ, το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει στην Παλουριώτισσα (19:00) όπου θα αναμετρηθούν η πρωτοπόρος Πετρολίνα ΑΕΚ με τον ουραγό του πρωταθλήματος, Αχιλλέα Καϊμακλίου. Οι «κιτρινοπράσινοι» συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους μετρώντας 15 ροζ φύλλα σε ισάριθμους αγώνες, ενώ η ομάδα του Καϊμακλίου έχει δυο νίκες και 13 ήττες.

Το Σάββατο (07/02), πρώτο χρονικά παιχνίδι (17:00) θα γίνει στην Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, όπου η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την TRIA EKA AEΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, έχοντας μέχρις στιγμής έξι νίκες και εννέα ήττες, ενώ από την άλλη οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες του τελευταίου διαστήματος διεκδικώντας το 11ο ροζ φύλλο.

Αργότερα, στις 19:00, ο Απόλλωνας θα παίξει στην έδρα του απέναντι στον Κεραυνό, με τους γηπεδούχους να μετρούν επτά νίκες και οκτώ ήττες, ενώ το συγκρότημα του Στροβόλου έχει απολογισμό 14 νικών και μίας ήττας.

Την ίδια ημέρα, στις 19:30, θα αρχίσει το παιχνίδι FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου - ΑΠΟΕΛ στην αίθουσα Παραλιμνίου. Οι «βυσσινί» πάνε στον αγώνα έχοντας έξι νίκες και εννέα ήττες, ενώ οι φιλοξενούμενοι μετρούν επτά νίκες στα 15 προηγούμενα παιχνίδια.

Τέλος, την Κυριακή (08/02), στις 17:00 στο Λευκοθέο, θα αναμετρηθούν MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου και ΕΘΑ. Η προσφυγική ομάδα έχει πέντε νίκες και δέκα ήττες, ενώ από την άλλη η ομάδα της Έγκωμης έχει τρεις νίκες και 12 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 06/02

Αχιλλέας Καϊμακλίου - Πετρολίνα ΑΕΚ 19:00

Σάββατο 07/02

Ανόρθωση - TRIA EKA AEΛ 17:00

Απόλλων - Κεραυνός 19:00

FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου - ΑΠΟΕΛ 19:30

 Κυριακή 08/02

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου - ΕΘΑ 17:00

