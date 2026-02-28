Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Δασάκι, Αλφαμέγα & Αντώνης Παπαδόπουλος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 16:00 στο Δασάκι ο Εθνικός αντιμετωπίζει την Ομόνοια Αραδίππου με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.40 στη νίκη της Άχνας, 3.35 στην ισοπαλία και 2.82 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά. Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο δίνεται στα 2.07 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1.72.

Στις 17:00 στο Αλφαμέγα η ΑΕΛ υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.85 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 3.25 στην ισοπαλία και 2.00 στην επικράτηση της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 3.15 και το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση στα 2.42.

Τέλος στις 18:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση αντιμετωπίζει την ΕΝΠ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.20 στη νίκη της ομάδας του Καμορανέζι, 5.30 στην ισοπαλία και 15.00 στη νίκη του Παραλιμνίου. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.25 και το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας στα 3.55.

Διαβαστε ακομη